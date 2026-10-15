 Video filtrado José Luis Reséndez golpea a su pareja
Farándula

Filtran video de galán mexicano de telenovelas presuntamente golpeando a su actual pareja

José Luis Reséndez enfrenta nuevas acusaciones de violencia tras la filtración de un video donde presuntamente agrede a su pareja.

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José Luis Reséndez , José Luis Reséndez
José Luis Reséndez / FOTO: José Luis Reséndez
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El nombre de José Luis Reséndez volvió a convertirse en tendencia después de la filtración de un video que ha generado indignación en redes sociales.  En el material, difundido el 14 de octubre de 2026, se escucha a una mujer pedirle al actor que deje de golpearla y que le permita salir del lugar.

De acuerdo con lo reportado por Infobae, la grabación habría sido realizada durante una discusión entre Reséndez y su actual pareja.  Aunque las imágenes no permiten identificar completamente lo ocurrido, en el audio se escucha a la mujer reclamarle: "¿Por qué me golpeas?", mientras entre lágrimas le pide que la deje salir.

Durante el supuesto altercado también se escuchan insultos y órdenes para que la mujer guarde silencio.  El material muestra principalmente el piso y parte del cuerpo de un hombre, por lo que la identidad de las personas que aparecen en la grabación no ha sido confirmada de manera independiente.

La polémica cobra mayor relevancia debido a los señalamientos que Vanessa Arias realizó anteriormente contra el actor.  La actriz aseguró públicamente que durante los aproximadamente cinco años que mantuvieron una relación sufrió violencia física y psicológica.

Más José Luis Reséndez

Arias relató episodios que, según su testimonio, incluyeron golpes, control sobre su vida personal y laboral e incluso un momento en el que habría sido arrojada por unas escaleras, provocándole una fractura en una costilla. También afirmó que acudió posteriormente a terapia para afrontar las consecuencias de aquella relación.

Reséndez respondió en redes sociales a aquellas acusaciones y calificó los señalamientos como intentos de difamación. El actor sostuvo que, de existir una acusación formal, debería presentarse ante las autoridades correspondientes.

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El actor fue uno de los rostros conocidos de las telenovelas mexicanas y participó en producciones como La madrastra, Alborada, Destilando amor y Señora Acero.  También inició su trayectoria en el modelaje y fue finalista del certamen Míster Mundo en 2003.

En 2018 anunció su retiro de la televisión abierta y posteriormente comenzó a tener mayor presencia en redes sociales mediante transmisiones en vivo.

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