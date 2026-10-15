Lizbeth Rodríguez dejó a su esposo por mujer

Lizbeth Rodríguez nuevamente se encuentra en el centro de la conversación en redes sociales. La creadora de contenido, conocida por su trabajo en Exponiendo Infieles, sorprendió a sus seguidores al compartir una atrevida fotografía junto a una mujer, publicación que rápidamente fue interpretada como una posible confirmación de un nuevo romance.
La imagen fue publicada el 14 de octubre de 2026 y muestra a Lizbeth junto a una joven, a quien le da un beso en el rostro. La fotografía estuvo acompañada por el mensaje: "Si lo sabe Dios... que lo sepa el mundo", frase que provocó todo tipo de comentarios entre sus seguidores.
Aunque algunos usuarios aseguraron que la fotografía era una señal de que Lizbeth Rodríguez había comenzado una relación con una mujer. Posteriormente trascendió que la joven que aparece junto a ella es Ale Trejo, también creadora de contenido y amiga de la influencer desde hace años.
Por ello, los rumores sobre un supuesto romance entre ambas no estarían relacionados con una nueva relación sentimental. Sin embargo, la publicación generó especulaciones debido al momento personal que atraviesa Lizbeth.
Más de Lizbeth Rodríguez
Durante 2026, la vida sentimental de Lizbeth Rodríguez estuvo marcada por una fuerte polémica. La influencer reveló que descubrió contenido íntimo y conversaciones comprometedoras en el teléfono de su esposo, Baris Akkaya.
Meses antes también habían surgido rumores después de que internautas señalaran que Baris tendría un perfil en una aplicación de citas. La situación provocó que Lizbeth publicara mensajes en redes sociales relacionados con la infidelidad y posteriormente hablara abiertamente sobre lo ocurrido.
Aunque en un primer momento decidió darle una segunda oportunidad a su esposo por el bienestar de su familia, en agosto Lizbeth confirmó que ambos se encontraban en proceso de divorcio. Además, la influencer sorprendió al revelar que no está cerrada a tener una relación abierta y que, después de varias decepciones amorosas, no quiere limitarse necesariamente a estar con una sola persona.