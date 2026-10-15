Actor de Televisa: 14 años retirado y vende en la calle

Carlos Amador fue durante años un rostro conocido de la televisión mexicana gracias a sus participaciones en exitosas producciones de Televisa. Sin embargo, después de alejarse de los foros y permanecer alrededor de 14 años retirado de la actuación, su vida tomó un rumbo completamente diferente: ahora se dedica a vender zapatos en las calles de Ciudad de México.
El actor formó parte de importantes telenovelas como "El privilegio de amar", "Amor real", "Abrázame muy fuerte" y "Entre el amor y el odio", además de participar en programas como "Mujer, casos de la vida real" y "La Rosa de Guadalupe". Su trayectoria también llegó a producciones de TV Azteca, entre ellas "Lotería del Crimen".
Lejos de los reflectores, Carlos Amador encontró una nueva manera de continuar trabajando. El actor comenzó a comercializar calzado para caballero, actividad que realiza principalmente en la Zona Rosa de Ciudad de México, particularmente en los alrededores de la calle Génova.
A través de sus redes sociales, Amador ha mostrado parte de su emprendimiento y los zapatos que ofrece. Se trata de diseños elaborados en cuero, algunos de ellos con detalles coloridos y estilos inspirados en el arte huichol. Incluso, sus productos pueden solicitarse mediante WhatsApp.
Más del actor Carlos Amador
Su historia llamó especialmente la atención porque demuestra el contraste entre la vida que tuvo frente a las cámaras y su presente como comerciante. Aunque algunas publicaciones han señalado que la falta de oportunidades laborales influyó en su decisión, también se ha documentado que el propio actor continúa vinculado al mundo artístico y ha descrito su negocio como un proyecto personal.
La trayectoria de Carlos Amador permanece en la memoria de los seguidores de las telenovelas mexicanas.
Sus personajes en producciones como "El privilegio de amar" y "Amor real" forman parte de una época en la que los melodramas de Televisa alcanzaban gran popularidad entre el público. Hoy, lejos de los sets y las grandes producciones, el actor mantiene una faceta empresarial que le permite seguir activo.