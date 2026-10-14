 Famoso detenido por agredir a la madre de Abelito
Farándula

¡Esto se sabe! Detienen a famoso por supuestamente agredir a la mamá de Abelito

Naim Darrechi habría sido detenido en el aeropuerto de Madrid tras la polémica que protagonizó con la mamá de Abelito.

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Abelito, Abelito
Abelito / FOTO: Abelito
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La supuesta detención de Naim Darrechi en Madrid se convirtió en noticia este 14 de octubre de 2026, luego de que el creador de contenido mexicano Derek Trejo informara a través de sus redes sociales que su amigo habría sido detenido en Madrid. Hasta el momento, las autoridades españolas no han confirmado oficialmente el hecho ni han informado los motivos.

De acuerdo con lo relatado por Trejo, ambos tenían previsto encontrarse durante una escala en Madrid como parte de un viaje internacional. Sin embargo, al no localizar a Darrechi, recibió información de que el influencer se encontraba detenido en el aeropuerto.

Ante la incertidumbre, señaló que intentaría comunicarse con la familia del español para conocer qué había ocurrido.  Hasta ahora, no se ha confirmado por qué habría sido detenido Naim Darrechi. Tampoco está claro si se trató de un arresto formal, una retención relacionada con controles aeroportuarios o algún procedimiento solicitado por las autoridades.

La noticia tomó mayor relevancia porque ocurre pocas semanas después de la polémica que involucró al influencer con Cristina Romero, mamá de Abelito. El conflicto comenzó después de la fiesta de cumpleaños de Abelito, celebrada el pasado 27 de septiembre en Ciudad de México.

Más del supuesto agresor de la mamá de Abelito

Tras difundirse videos del evento, Cristina Romero denunció públicamente que habría sufrido tocamientos y roces corporales sin su consentimiento. El 29 de septiembre, Romero anunció que emprendería acciones legales contra Naim Darrechi, Agustín Fernández y el creador de contenido conocido como Suavecito por los hechos ocurridos durante la celebración.

Posteriormente, Darrechi ofreció disculpas y aseguró que no tuvo intención de faltarle al respeto. Abelito, por su parte, manifestó su respaldo a su madre y señaló que el asunto sería atendido por la vía legal.

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Aunque la supuesta detención de Naim Darrechi en España ocurre después de esta controversia, hasta el momento no existe confirmación de que ambos acontecimientos estén relacionados. Por ahora, las autoridades españolas no han dado detalles oficiales sobre la situación, por lo que cualquier versión sobre los motivos de la presunta detención permanece sin confirmar.

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