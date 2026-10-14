 Guía para ver el Victoria's Secret Fashion Show en Guatemala
Farándula

¿Dónde, cómo y cuándo ver el Victoria's Secret Fashion Show 2026 desde Guatemala?

El Victoria's Secret Fashion Show 2026 está listo para regresar con una nueva edición llena de moda, música y grandes modelos.

Compartir:
Victoria's Secret Fashion Show 2026 , Victoria's Secret Fashion Show 2026
Victoria's Secret Fashion Show 2026 / FOTO: Victoria's Secret Fashion Show 2026
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Victoria's Secret Fashion Show 2026 se realizará este domingo 18 de octubre y los fanáticos de la moda en Guatemala podrán disfrutar de la transmisión en vivo y de forma gratuita a través de internet. De acuerdo con la información oficial de Victoria’s Secret, el esperado desfile comenzará a las 5:30 de la tarde, hora de Guatemala.

La principal opción para seguir el desfile será el canal oficial de Victoria’s Secret en YouTube, donde la transmisión será completamente gratuita.  La marca también confirmó que el evento podrá seguirse mediante sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok.

Para quienes quieran verlo desde Guatemala, únicamente será necesario ingresar a YouTube y buscar el canal oficial de Victoria’s Secret antes de que comience la transmisión. Además del desfile, la plataforma ofrecerá contenido relacionado con la pasarela, momentos detrás de cámaras y otros materiales especiales para los seguidores.

La edición 2026 contará con una combinación de reconocidas modelos y nuevas figuras de la industria.  Entre las participantes anunciadas se encuentran Gigi Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Paloma Elsesser y Alex Consani, entre otras.

Más del Victoria's Secret Fashion Show 2026

La música también será uno de los grandes atractivos de la noche. El espectáculo contará con presentaciones de KATSEYE, Megan Moroney, Megan Thee Stallion y Tate McRae, quienes llevarán sus actuaciones al escenario del desfile. El Victoria's Secret Fashion Show 2026 tendrá como escenario Los Ángeles y marcará el regreso del espectáculo a esta ciudad después de varios años.

La transmisión digital permitirá que los seguidores internacionales puedan disfrutar del evento sin necesidad de viajar a Estados Unidos.

Breaking Bad de luto: muere RJ Mitte y salen a la luz los actores de la serie que ya fallecieron

La muerte de RJ Mitte, recordado por Breaking Bad, conmocionó a los fans y recordó a otras estrellas de la serie que también han fallecido.

Así que si estás en Guatemala y quieres ser parte de una de las noches más esperadas de la moda, marca en tu calendario el domingo 18 de octubre a las 5:30 p. m. y prepara tu pantalla para disfrutar del regreso de los icónicos ángeles de Victoria’s Secret.

Sin lugar a duda, el show estará lleno de muchas sorpresas.

En Portada

Minex prepara centro de operaciones para prevenir nuevas amenazas cibernéticast
Nacionales

Minex prepara centro de operaciones para prevenir nuevas amenazas cibernéticas

05:15 PM, Oct 14
Mineduc anuncia nuevas carreras de magisterio para 2027 t
Nacionales

Mineduc anuncia nuevas carreras de magisterio para 2027

03:56 PM, Oct 14
Papa León XIV concelebra misa en el hospital Gemellit
Internacionales

Papa León XIV concelebra misa en el hospital Gemelli

01:02 PM, Oct 14
¿Sabías que Winnie the Pooh existió en la vida real? La historia que pocos conocent
Farándula

¿Sabías que Winnie the Pooh existió en la vida real? La historia que pocos conocen

04:12 PM, Oct 14
José Mourinho se refiere a la rebeldía emocional de su equipo para remontar t
Deportes

José Mourinho se refiere a la "rebeldía emocional" de su equipo para remontar

03:45 PM, Oct 14

Temas

GuatemalaFútbolLiga de Naciones#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosPNCLiga NacionalViolenciaEE.UU.Futbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar