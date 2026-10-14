Guía para ver el Victoria's Secret Fashion Show en Guatemala

El Victoria's Secret Fashion Show 2026 se realizará este domingo 18 de octubre y los fanáticos de la moda en Guatemala podrán disfrutar de la transmisión en vivo y de forma gratuita a través de internet. De acuerdo con la información oficial de Victoria’s Secret, el esperado desfile comenzará a las 5:30 de la tarde, hora de Guatemala.
La principal opción para seguir el desfile será el canal oficial de Victoria’s Secret en YouTube, donde la transmisión será completamente gratuita. La marca también confirmó que el evento podrá seguirse mediante sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok.
Para quienes quieran verlo desde Guatemala, únicamente será necesario ingresar a YouTube y buscar el canal oficial de Victoria’s Secret antes de que comience la transmisión. Además del desfile, la plataforma ofrecerá contenido relacionado con la pasarela, momentos detrás de cámaras y otros materiales especiales para los seguidores.
La edición 2026 contará con una combinación de reconocidas modelos y nuevas figuras de la industria. Entre las participantes anunciadas se encuentran Gigi Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Paloma Elsesser y Alex Consani, entre otras.
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La música también será uno de los grandes atractivos de la noche. El espectáculo contará con presentaciones de KATSEYE, Megan Moroney, Megan Thee Stallion y Tate McRae, quienes llevarán sus actuaciones al escenario del desfile. El Victoria's Secret Fashion Show 2026 tendrá como escenario Los Ángeles y marcará el regreso del espectáculo a esta ciudad después de varios años.
La transmisión digital permitirá que los seguidores internacionales puedan disfrutar del evento sin necesidad de viajar a Estados Unidos.
Así que si estás en Guatemala y quieres ser parte de una de las noches más esperadas de la moda, marca en tu calendario el domingo 18 de octubre a las 5:30 p. m. y prepara tu pantalla para disfrutar del regreso de los icónicos ángeles de Victoria’s Secret.
Sin lugar a duda, el show estará lleno de muchas sorpresas.