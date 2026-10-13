 Breaking Bad: RJ Mitte fallece y actores muertos revelados
Farándula

Breaking Bad de luto: muere RJ Mitte y salen a la luz los actores de la serie que ya fallecieron

La muerte de RJ Mitte, recordado por Breaking Bad, conmocionó a los fans y recordó a otras estrellas de la serie que también han fallecido.

Compartir:
Breaking Bad, Breaking Bad
Breaking Bad / FOTO: Breaking Bad
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La muerte de RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, conmocionó a los seguidores de una de las series más exitosas de la televisión.  El actor falleció el 12 de octubre de 2026, a los 34 años, y su partida vuelve a recordar a otras figuras del elenco que también han muerto.

A más de una década del final de Breaking Bad, la producción creada por Vince Gilligan continúa siendo una referencia para millones de espectadores.  La serie, protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul, se transmitió entre 2008 y 2013 y contó con un elenco que dejó personajes difíciles de olvidar.

RJ Mitte interpretó a Walter "Flynn" White Jr., hijo de Walter White y Skyler White, durante las cinco temporadas de la serie. Su personaje destacó por la representación de la parálisis cerebral, condición que el propio actor tenía en la vida real. Fuera de la actuación, Mitte se convirtió en defensor de la inclusión y de una mayor representación de las personas con discapacidad. Su trabajo en este ámbito fue reconocido por distintas organizaciones.

Tras conocerse su muerte, Bryan Cranston, quien interpretó a su padre en la ficción, le dedicó un emotivo mensaje.  Otros integrantes del elenco, como Aaron Paul y Dean Norris, también expresaron públicamente su tristeza por la pérdida.

Más de la muerte de otros actores de Breaking Bad

Otro de los actores de Breaking Bad que han muerto es Mark Margolis, quien interpretó a Héctor Salamanca, mejor conocido como el Tío Salamanca. Su personaje, prácticamente sin diálogos y acompañado de una característica campanilla, se convirtió en uno de los rostros más intimidantes de la serie.

Margolis también retomó el papel en Better Call Saul. El actor murió el 3 de agosto de 2023, a los 83 años, después de una breve enfermedad. Robert Forster interpretó a Ed Galbraith, el propietario de una tienda de aspiradoras que en realidad ayudaba a personas a desaparecer y comenzar una nueva vida con otra identidad.

Amaia Montero sorprende con su respuesta a quienes destrozaron su físico en redes sociales

Amaia Montero respondió con contundencia a las críticas sobre su físico tras su reciente aparición en el escenario.

El actor también apareció como Ed en El Camino: A Breaking Bad Movie. Murió el 11 de octubre de 2019, a los 78 años, a causa de cáncer cerebral, el mismo día del estreno de la película en Netflix. Mike Batayeh interpretó a Dennis Markowski, gerente de la lavandería industrial utilizada como fachada para las operaciones de Gus Fring.

En Portada

Congreso juramenta a Jenny Alvarado como presidenta del Organismo Judicialt
Nacionales

Congreso juramenta a Jenny Alvarado como presidenta del Organismo Judicial

04:42 PM, Oct 13
Menkos se ausenta de nuevo del Congreso y se prepara para volver al Ministerio de Finanzast
Nacionales

Menkos se ausenta de nuevo del Congreso y se prepara para volver al Ministerio de Finanzas

03:32 PM, Oct 13
Cámara de Comercio exige a las autoridades actuar ante bloqueost
Nacionales

Cámara de Comercio exige a las autoridades actuar ante bloqueos

03:20 PM, Oct 13
Vaticano confirma que Papa León XIV fue operado de un tipo de cáncer de pulmón t
Internacionales

Vaticano confirma que Papa León XIV fue operado de un tipo de cáncer de pulmón

04:12 PM, Oct 13
Barcelona remonta y golea al Galatasaray en Estambult
Deportes

Barcelona remonta y golea al Galatasaray en Estambul

02:55 PM, Oct 13

Temas

GuatemalaFútbolLiga de Naciones#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaPNCLiga NacionalEE.UU.Futbol Guatemaltecoredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar