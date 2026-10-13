Breaking Bad: RJ Mitte fallece y actores muertos revelados

La muerte de RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, conmocionó a los seguidores de una de las series más exitosas de la televisión. El actor falleció el 12 de octubre de 2026, a los 34 años, y su partida vuelve a recordar a otras figuras del elenco que también han muerto.
A más de una década del final de Breaking Bad, la producción creada por Vince Gilligan continúa siendo una referencia para millones de espectadores. La serie, protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul, se transmitió entre 2008 y 2013 y contó con un elenco que dejó personajes difíciles de olvidar.
RJ Mitte interpretó a Walter "Flynn" White Jr., hijo de Walter White y Skyler White, durante las cinco temporadas de la serie. Su personaje destacó por la representación de la parálisis cerebral, condición que el propio actor tenía en la vida real. Fuera de la actuación, Mitte se convirtió en defensor de la inclusión y de una mayor representación de las personas con discapacidad. Su trabajo en este ámbito fue reconocido por distintas organizaciones.
Tras conocerse su muerte, Bryan Cranston, quien interpretó a su padre en la ficción, le dedicó un emotivo mensaje. Otros integrantes del elenco, como Aaron Paul y Dean Norris, también expresaron públicamente su tristeza por la pérdida.
Más de la muerte de otros actores de Breaking Bad
Otro de los actores de Breaking Bad que han muerto es Mark Margolis, quien interpretó a Héctor Salamanca, mejor conocido como el Tío Salamanca. Su personaje, prácticamente sin diálogos y acompañado de una característica campanilla, se convirtió en uno de los rostros más intimidantes de la serie.
Margolis también retomó el papel en Better Call Saul. El actor murió el 3 de agosto de 2023, a los 83 años, después de una breve enfermedad. Robert Forster interpretó a Ed Galbraith, el propietario de una tienda de aspiradoras que en realidad ayudaba a personas a desaparecer y comenzar una nueva vida con otra identidad.
El actor también apareció como Ed en El Camino: A Breaking Bad Movie. Murió el 11 de octubre de 2019, a los 78 años, a causa de cáncer cerebral, el mismo día del estreno de la película en Netflix. Mike Batayeh interpretó a Dennis Markowski, gerente de la lavandería industrial utilizada como fachada para las operaciones de Gus Fring.