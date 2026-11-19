Un hombre resultó herido luego de ser víctima de un asalto por parte de individuos en Senahú, Alta Verapaz. Los cuerpos de socorro y fuerzas de seguridad se presentaron al lugar donde ocurrió el hecho.
La información recabada con respecto a este caso detalla que los desconocidos agredieron al adulto mayor para despojarlo de sus pertenencias, mientras transitaba por las inmediaciones de una cooperativa ubicada en el sur del municipio.
Los Bomberos Municipales Departamentales detallaron que, a través de su línea telefónica fueron alertados sobre un hecho de violencia que había dejado a una persona afectada en ese sector, por lo que se trasladaron unidades de emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas de la estación de La Tinda localizaron en el lugar al paciente, identificado como Alfonso Xol Chub, de 65 años, quien presentaba múltiples heridas en el rostro y en la oreja derecha.
Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria al afectado y, tras estabilizarlo, lo trasladaron al Hospital Distrital de la localidad, donde quedó bajo atención médica.
Muere mujer tras ataque armado en Mixco
Una mujer perdió la vida como consecuencia de un ataque armado ocurrido en horas de la mañana de este jueves en el sector de Tulam Tzu, zona 4 del municipio de Mixco, Guatemala.
La víctima conducía un vehículo en el momento en el que fue atacada por personas que, hasta el momento, no han sido identificadas.
De acuerdo con información de Bomberos Voluntarios, al lugar acudieron elementos de las 49.ª y 2.ª Compañías de Bomberos Voluntarios, quienes localizaron en el interior del carro a la víctima sin signos vitales.
El automóvil quedó parcialmente destruido, pues luego del incidente armado ocurrió un aparatoso accidente.
* Con información del periodista Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7