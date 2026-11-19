En redes sociales comenzaron a circular varios videos que muestran momentos particulares protagonizados por Donald Trump durante su encuentro con Vladimir Putin y Xi Jinping, presidentes de Estados Unidos, Rusia y China, respectivamente, en el marco de la APEC 2026. Las imágenes han generado comentarios por la actitud del mandatario estadounidense, que algunos internautas calificaron de sumisa e incluso incómoda frente a su homólogo ruso.
Las grabaciones captaron diferentes escenas que llamaron la atención de los usuarios, especialmente por las reacciones de Trump y los gestos de Putin durante el encuentro trilateral.
Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando el magnate estadounidense ingresó a un salón donde lo esperaba el exdirector de la KGB. Al reconocerlo, Trump sonrió y se dirigió directamente hacia él mientras exclamaba:
¿Quién es él? ¡Je! ¡Es mi amigo!", antes de estrecharle la mano durante varios segundos.
Trump prolonga saludo con Putin
Otra de las escenas se registró antes de la fotografía oficial de la APEC 2026. Putin se acercó inicialmente a saludar a Xi Jinping, mientras Trump permanecía a su lado observándolo con una sonrisa y esperando su turno para saludar al mandatario ruso.
Sin embargo, cuando finalmente tomó las manos de Putin, Trump prolongó el saludo pese a que el presidente ruso intentaba separarse. La situación continuó hasta que uno de los organizadores intervino para que el estadounidense soltara a su homólogo, quien terminó quedando a cierta distancia del magnate.
Los señalamientos también alcanzaron el trato que recibió la prensa durante la reunión. En una breve intervención ante los medios, un reportero fue obligado a entregar su teléfono celular y posteriormente retirado del lugar luego de cuestionar a Trump y Xi Jinping sobre el supuesto espionaje relacionado con el director ejecutivo de Nvidia.
Estos episodios se produjeron durante una cumbre en la que China, Estados Unidos y Rusia adoptaron una «declaración de paz», según informaron el Kremlin y medios estatales chinos.