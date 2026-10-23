 Disparos en zona 7 por intento de asalto a automovilista
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Disparos en zona 7 por intento de asalto a automovilista

En el área hay presencia de bomberos y fuerzas de seguridad.

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Las balas impactaron en el vehículo donde viajaba la víctima, en la zona 7., .
Las balas impactaron en el vehículo donde viajaba la víctima, en la zona 7. / FOTO: .
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La jornada de este viernes, 23 de octubre, se vio marcada por un hecho de violencia ocurrido en la 9ª calle y 7ª avenida, en el bulevar La Madre, zona 7 de la Ciudad de Guatemala, donde resultó afectado el conductor de un automóvil.

Según el reporte emitido por los cuerpos de socorro, a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a un ataque armado que se había registrado en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia.

Los técnicos en urgencias médicas observaron que en el lugar había un automóvil con parte de sus ventanas y la estructura dañada por los impactos de proyectiles de arma de fuego. Procedieron a hacer la verificación correspondiente y pudieron confirmar que el conductor había logrado ponerse a salvo.

Según la información preliminar, individuos habrían intentado asaltar al automovilista, pero él se opuso, lo cual desató el ataque.

Los socorristas evaluaron a la víctima, quien resultó ilesa, a pesar de los múltiples disparos que realizaron los desconocidos.

"Afortunadamente, no se reportaron personas heridas a consecuencia del incidente", destacó el portavoz de las instituciones de emergencia.

La Policía Nacional Civil se presentó al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes e iniciar con las investigaciones para identificar a los responsables.

Incidente similar en zona 3

El conductor de un automóvil fue atacado a balazos el pasado viernes, 16 de octubre, durante un aparente intento de asalto ocurrido en la 7ª avenida y 37 calle, zona 3 de la Ciudad de Guatemala. 

La jornada se desarrollaba con regularidad, cuando de repente las detonaciones de proyectiles de arma de fuego alertaron a los transeúntes y vecinos del sector, quienes se percataron de que desconocidos habían disparado en múltiples ocasiones contra un carro de color gris que quedó detenido sobre el carril derecho.

Los Bomberos Municipales fueron alertados sobre el hecho de violencia y de inmediato movilizaron unidades al lugar para atender a los posibles afectados.

Los técnicos en urgencias médicas encontraron en el lugar a un hombre afectado, identificado como Marvin Martín Escú, de 38 años de edad, a quien le brindaron asistencia debido a que presentaba crisis nerviosa tras ser víctima de la agresión.

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