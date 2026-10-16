 Conductor afectado por intento de asalto zona 3
Nacionales

Disparan contra conductor durante presunto intento de asalto en la zona 3

El afectado manifestó que esta es la segunda ocasión en la que es víctima de la violencia en ese mismo sector.

Compartir:
Área donde ocurrió el ataque armado contra un automovilista en la zona 3., Bomberos Municipales
Área donde ocurrió el ataque armado contra un automovilista en la zona 3. / FOTO: Bomberos Municipales
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El conductor de un automóvil fue atacado a balazos este viernes, 16 de octubre, durante un aparente intento de asalto ocurrido en la 7ª avenida y 37 calle, zona 3 de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades se presentaron al lugar para iniciar con las investigaciones correspondientes.

La jornada se desarrollaba con regularidad, cuando de repente las detonaciones de proyectiles de arma de fuego alertaron a los transeúntes y vecinos del sector, quienes se percataron de que desconocidos habían disparado en múltiples ocasiones contra un carro de color gris que quedó detenido sobre el carril derecho.

Los Bomberos Municipales fueron alertados sobre el hecho de violencia y de inmediato movilizaron unidades al lugar para atender a los posibles afectados.

Los técnicos en urgencias médicas encontraron en el lugar a un hombre afectado, identificado como Marvin Martín Escú, de 38 años de edad, a quien le brindaron asistencia debido a que presentaba crisis nerviosa tras ser víctima de la agresión.

En el área permanecía el vehículo en el que viajaba la víctima, que en su estructura presentaba múltiples impactos de bala, los cuales ocasionaron daños en los vidrios y partes metálicas.

Conductor ya había sido víctima de violencia en el sector

El afectado les informó a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que se presentaron al lugar de los hechos que esta es la segunda ocasión en la que es víctima de la violencia recientemente, pues hace unas semanas fue asaltado en ese mismo sector.

Otro aspecto que destacó durante su testimonio es que hace algunos meses regresó al país procedente de los Estados Unidos.

Las fuerzas de seguridad permanecen resguardando la escena debido a las posibles evidencias que puedan existir, mismas que serán analizadas para avanzar en la investigación del caso.

Cierre parcial en el sector

Las diligencias de las autoridades están en desarrollo en el lugar donde ocurrió el ataque armado. Debido a esta situación, hay un cierre vehicular parcial, el cual abarca al menos un carril.

Los elementos de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina apoyan en la regulación de la circulación vehicular en el sector.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Al menos 22 muertos y un desaparecido por las lluvias durante 2026t
Nacionales

Al menos 22 muertos y un desaparecido por las lluvias durante 2026

08:21 AM, Oct 16
PNC rescata a piloto y captura a dos sospechosos por robo de furgón en Escuintlat
Nacionales

PNC rescata a piloto y captura a dos sospechosos por robo de furgón en Escuintla

09:18 AM, Oct 16
Se cumplen 30 años de la tragedia que enlutó a Guatemalat
Deportes

Se cumplen 30 años de la tragedia que enlutó a Guatemala

06:46 AM, Oct 16
Huracán Trudy sube a categoría 3 y amenaza con lluviast
Internacionales

Huracán Trudy sube a categoría 3 y amenaza con lluvias

09:05 AM, Oct 16
Difunden primeras fotos del papa León XIV tras su operaciónt
Internacionales

Difunden primeras fotos del papa León XIV tras su operación

08:37 AM, Oct 16

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalLiga de NacionesNoticias de GuatemalaEstados UnidosLiga NacionalViolenciaPNCEE.UU.Futbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar