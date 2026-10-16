Conductor afectado por intento de asalto zona 3

El conductor de un automóvil fue atacado a balazos este viernes, 16 de octubre, durante un aparente intento de asalto ocurrido en la 7ª avenida y 37 calle, zona 3 de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades se presentaron al lugar para iniciar con las investigaciones correspondientes.
La jornada se desarrollaba con regularidad, cuando de repente las detonaciones de proyectiles de arma de fuego alertaron a los transeúntes y vecinos del sector, quienes se percataron de que desconocidos habían disparado en múltiples ocasiones contra un carro de color gris que quedó detenido sobre el carril derecho.
Los Bomberos Municipales fueron alertados sobre el hecho de violencia y de inmediato movilizaron unidades al lugar para atender a los posibles afectados.
Los técnicos en urgencias médicas encontraron en el lugar a un hombre afectado, identificado como Marvin Martín Escú, de 38 años de edad, a quien le brindaron asistencia debido a que presentaba crisis nerviosa tras ser víctima de la agresión.
En el área permanecía el vehículo en el que viajaba la víctima, que en su estructura presentaba múltiples impactos de bala, los cuales ocasionaron daños en los vidrios y partes metálicas.
Conductor ya había sido víctima de violencia en el sector
El afectado les informó a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que se presentaron al lugar de los hechos que esta es la segunda ocasión en la que es víctima de la violencia recientemente, pues hace unas semanas fue asaltado en ese mismo sector.
Otro aspecto que destacó durante su testimonio es que hace algunos meses regresó al país procedente de los Estados Unidos.
Las fuerzas de seguridad permanecen resguardando la escena debido a las posibles evidencias que puedan existir, mismas que serán analizadas para avanzar en la investigación del caso.
Cierre parcial en el sector
Las diligencias de las autoridades están en desarrollo en el lugar donde ocurrió el ataque armado. Debido a esta situación, hay un cierre vehicular parcial, el cual abarca al menos un carril.
Los elementos de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina apoyan en la regulación de la circulación vehicular en el sector.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7