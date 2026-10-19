Motorista muere en accidente en zona 17

Un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este lunes, 19 de octubre, cobró la vida de una persona. El hecho se registró en el kilómetro 7.8 de la ruta al Atlántico, en la zona 17 de la Ciudad de Guatemala, específicamente en el carril izquierdo.
La víctima es el conductor de una motocicleta, quien fue localizado sobre la cinta asfáltica en estado inconsciente y con múltiples lesiones. A algunos metros de donde se encontraba también permanecía el vehículo de dos ruedas en el que viajaba.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, informó que, según la información preliminar, el afectado habría sido atropellado; sin embargo, el otro conductor involucrado se dio a la fuga tras el hecho.
Los cuerpos de socorro se presentaron al lugar donde se registró el incidente y, aunque intentaron reanimar al motorista, se confirmó que las graves lesiones que presentaba generaron su fallecimiento en el lugar.
Luego de confirmarse el trágico hecho, se coordinó la presencia del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.
El área permanece parcialmente cerrada, lo cual impacta en la circulación vehicular. Se solicitó precaución a los usuarios que transitan por el sector.
* Le puede interesar:
Más de 21 mil accidentes de motoristas en el año
Datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) reflejan que de enero a agosto 2026 se registraron 23 mil 964 accidentes, de los cuales 21 mil 890 correspondían a motoristas.
Los afectados por estos hechos pueden requerir desde atención de emergencia hasta cirugía, hospitalización y rehabilitación. Entre las lesiones atendidas figuran traumatismos de cabeza, lesiones de columna, fracturas, heridas y contusiones.
El uso del casco aparece como uno de los principales desafíos preventivos. Los estudios citados señalan que el 58 por ciento de los conductores observados no lo utilizaban, porcentaje que se acerca al 70 por ciento fuera del departamento de Guatemala.