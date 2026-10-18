Accidente de motocicletas deja dos fallecidos y tres heridos

Durante la madrugada de este domingo 18 de octubre se registró un accidente entre cuatro motocicletas en el kilómetro 126.5 de la carretera al Pacífico, en jurisdicción de Río Bravo, Suchitepéquez, informaron los Bomberos Voluntarios.
De acuerdo con el reporte de Bomberos Voluntarios, los socorristas acudieron al lugar para atender la emergencia y brindar asistencia a las víctimas.
En el percance se confirmó el fallecimiento de dos personas, mientras que tres personas heridas fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica. Entre los lesionados se encuentra un menor de edad.
Bomberos identificaron a los fallecidos como: Héctor David Son Mendoza, de 23 años, originario del Sector La Línea, Nahualate y Esvin Armando López de 23, originario de Lotificación La Montaña, Río Bravo, ambos murieron por politraumatismo general.
Bomberos auxiliaron a Mario Rafael Son Mendoza, de 17; Dionisio Tuc, de 28, y Carlos Enrique son Mendoza, de 18, quienes fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la localidad.
Las circunstancias en las que ocurrió la colisión serán establecidas por las autoridades correspondientes, informaron bomberos.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*