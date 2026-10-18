Asesinato de Solórzano Foppa es declarado bajo reserva

Durante la madrugada de este domingo 18 de octubre, el caso de Juan Francisco Solórzano Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 45 años, ocurrido en el Campo Marte de la zona 5 de la capital, fue declarado bajo reserva a solicitud del Ministerio Público (MP), ya que la Fiscalía continúa realizando diligencias.
El Organismo Judicial detalló que el órgano jurisdiccional competente decretó la reserva del proceso, con el propósito de resguardar las actuaciones judiciales y proteger a las partes procesales.
Además el Juzgado de Turno reprogramó para las 9:00 horas de este domingo la audiencia de los hermanos Rigoberto Choc Toz, de 30 años —exsoldado del Ejército entre 2017 y 2019—, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18 años, acusados de participar en el crimen, a efecto de contar con los informes periciales necesarios para la continuidad de las actuaciones procesales y resolver conforme a derecho.
Durante la audiencia celebrada en la madrugada, se les hizo saber a los hermanos Choc Toz, el motivo de su detención, en observancia de las garantías constitucionales y procesales correspondientes.
Karlos de León, abogado defensor de los hermanos Choc Toz, informó que el caso fue declarado bajo reserva, por solicitud del Ministerio Público.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, detalló que preliminarmente se sospecha que en el hecho habrían participado cuatro personas, al tiempo que la Policía detuvo a Rigoberto Choc Toz, de 30 años —exsoldado del Ejército entre 2017 y 2019—, y a Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18 años, incautándoles una carabina y una motocicleta que actualmente están en proceso de verificación balística y videoforense.
Según el titular de la cartera del Interior, para esclarecer el crimen, las autoridades analizan cámaras de seguridad, pruebas balísticas, estudios videoforenses y declaraciones testificales, bajo estricto respeto a la presunción de inocencia.
"Estamos haciendo una investigación para establecer la verdad, no para que la narrativa se adecúe a la detención de estas personas", enfatizó Villeda.
"No estamos en una etapa de certezas, estamos en una etapa de probabilidades de participación y los indicios a donde nos tienen que llevar en este momento, es a establecer si existe la probabilidad de que estas personas o hayan cometido el hecho o hayan participado de alguna manera antes o después de la realización de los mismos. Pero en ese sentido estableceremos cuál va a ser el sentido de la investigación", reiteró Villeda.
Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*