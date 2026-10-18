 Asesinato de Solórzano Foppa es declarado bajo reserva
Nacionales

Asesinato de Solórzano Foppa es declarado bajo reserva

El Juzgado de Turno programó para las 9:00 horas de este domingo la audiencia de los hermanos Choc Toz.

Compartir:
Hermanos Choc Toz acusados de participar en el crimen., Foto Alex Meoño
Hermanos Choc Toz acusados de participar en el crimen. / FOTO: Foto Alex Meoño
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Durante la madrugada de este domingo 18 de octubre, el caso de Juan Francisco Solórzano Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 45 años, ocurrido en el Campo Marte de la zona 5 de la capital, fue declarado bajo reserva a solicitud del Ministerio Público (MP), ya que la Fiscalía continúa realizando diligencias.

El Organismo Judicial detalló que el órgano jurisdiccional competente decretó la reserva del proceso, con el propósito de resguardar las actuaciones judiciales y proteger a las partes procesales.

Además el Juzgado de Turno reprogramó para las 9:00 horas de este domingo la audiencia de los hermanos Rigoberto Choc Toz, de 30 años —exsoldado del Ejército entre 2017 y 2019—, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18 años, acusados de participar en el crimen, a efecto de contar con los informes periciales necesarios para la continuidad de las actuaciones procesales y resolver conforme a derecho.

Durante la audiencia celebrada en la madrugada, se les hizo saber a los hermanos Choc Toz, el motivo de su detención, en observancia de las garantías constitucionales y procesales correspondientes.

Karlos de León, abogado defensor de los hermanos Choc Toz, informó que el caso fue declarado bajo reserva, por solicitud del Ministerio Público.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, detalló que preliminarmente se sospecha que en el hecho habrían participado cuatro personas, al tiempo que la Policía detuvo a Rigoberto Choc Toz, de 30 años —exsoldado del Ejército entre 2017 y 2019—, y a Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18 años, incautándoles una carabina y una motocicleta que actualmente están en proceso de verificación balística y videoforense.

Según el titular de la cartera del Interior, para esclarecer el crimen, las autoridades analizan cámaras de seguridad, pruebas balísticas, estudios videoforenses y declaraciones testificales, bajo estricto respeto a la presunción de inocencia.

"Estamos haciendo una investigación para establecer la verdad, no para que la narrativa se adecúe a la detención de estas personas", enfatizó Villeda.

"No estamos en una etapa de certezas, estamos en una etapa de probabilidades de participación y los indicios a donde nos tienen que llevar en este momento, es a establecer si existe la probabilidad de que estas personas o hayan cometido el hecho o hayan participado de alguna manera antes o después de la realización de los mismos. Pero en ese sentido estableceremos cuál va a ser el sentido de la investigación", reiteró Villeda.

Repartidores de aplicación se concentran en Torre de Tribunales

Los repartidores piden justicia para los hermanos detenidos tras el crimen de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Hermanos Choc Toz recuperan libertadt
Nacionales

Hermanos Choc Toz recuperan libertad

01:19 PM, Oct 18
Dictan falta de mérito para los hermanos Choc Toz y quedan en libertadt
Nacionales

Dictan falta de mérito para los hermanos Choc Toz y quedan en libertad

11:30 AM, Oct 18
Gobernación se pronuncia por libertad a los hermanos Choc Tozt
Nacionales

Gobernación se pronuncia por libertad a los hermanos Choc Toz

12:49 PM, Oct 18
Video: Sacerdote muere en plena misa por caída de imagent
Internacionales

Video: Sacerdote muere en plena misa por caída de imagen

12:11 PM, Oct 18
El futuro de Sergio Ramos podría estar en LaLigat
Deportes

El futuro de Sergio Ramos podría estar en LaLiga

11:20 AM, Oct 18

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga de NacionesLiga NacionalViolenciaEstados UnidosPNCEE.UU.Futbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar