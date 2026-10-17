 Familia de Solórzano Foppa emite mensaje
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Familia de Solórzano Foppa emite mensaje

La familia agradeció las muestras de solidaridad por la muerte del exfiscal anticorrupción y exjefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa.

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El exjefe de la SAT buscaba participar con el Comité Cívico Mi Barrio
Juan Solórzano Foppa / FOTO:
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La familia del abogado, Juan Francisco Solórzano Foppa emitió un mensaje la noche de este sábado 17 de octubre, tras el crimen ocurrido en el Campo Marte de la zona 5 de la capital. 

"Nuestra familia agradece profundamente las muestras de solidaridad, cariño y apoyo en este momento tan doloroso. Próximamente compartiremos los detalles del sepelio. Les informaremos oportunamente sobre la fecha, hora y lugar de la ceremonia fúnebre.", indicó el mensaje publicado a través de redes sociales. 

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Mensaje de la familia - Foto RRSS

El asesinato del exfiscal anticorrupción y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido este sábado en el Campo Marte, ha conmocionado al país.

Solórzano Foppa, emblema de la lucha contra la corrupción en la última década en Guatemala, fue atacado a tiros cuando dirigía un partido de fútbol amateur.

Su muerte llega solo unos días después de afirmar en su cuenta de la red social X que mercenarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos realizaron recientemente un operativo en Huité, Zacapa, para intentar detener a un presunto narcotraficante de alto perfil, en un ataque bajo investigación que dejó ocho muertos.

Asimismo, el abogado había emprendido una fuerte lucha por desenmascarar a la pandilla Barrio 18 y sus nexos con el poder político guatemalteco.L

"Hoy fue asesinado un valiente. Lo asesinaron por serlo. Por no callarse", subrayó el analista político Daniel Haering, a cuyas palabras se sumaron cientos de voces que en redes sociales lamentaron el asesinato del exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ente recaudador de impuestos en Guatemala.

Precisamente al mando de esta entidad, Solórzano Foppa cobró relevancia en 2016 al ejecutar el proceso judicial más grande de la historia de Guatemala, con el cobro de una multa de más de cien millones de dólares a la empresa Aceros de Guatemala.

Sin embargo, Solórzano Foppa ya contaba en ese momento con un amplio historial como fiscal en el Ministerio Público (Fiscalía), donde investigó estructuras criminales.

Asesinan a Juan Francisco Solórzano Foppa en el Campo Marte

La Policía reporta la captura de dos personas tras el ataque armado ocurrido en el interior del Campo Marte en la zona 5.

Con información de agencia EFE*

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