 Repartidores se concentran en Torre de Tribunales
Nacionales

Repartidores de aplicación se concentran en Torre de Tribunales

Los repartidores piden justicia para los hermanos detenidos tras el crimen de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

Compartir:
Repartidores se concentran en la Torre de Tribunales., Foto Alex Meoño
Repartidores se concentran en la Torre de Tribunales. / FOTO: Foto Alex Meoño
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un grupo de repartidores de la aplicación de Pedidos Ya, se concentra la noche de este sábado 17 de octubre frente a la Torre de Tribunales, dónde se realizará la audiencia de los hermanos Rigoberto Choc Toz, de 30 años —exsoldado del Ejército entre 2017 y 2019—, y  Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18 años, acusados de participar en el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

Los repartidores de aplicación señalan que los hermanos Choc Toz, originarios de Senahú, Alta Verapaz, trabajan en dicha aplicación y fueron acusados injustamente de participar en el crimen. 

Los repartidores aprovecharon para señalar que son en ocasiones son detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes les piden dinero. 

Los repartidores esperan el inicio de la audiencia y reúnen dinero para la familia de los hermanos Choc Toz. 

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, detalló que preliminarmente se sospecha que en el hecho habrían participado cuatro personas, al tiempo que la Policía detuvo a Rigoberto Choc Toz, de 30 años —exsoldado del Ejército entre 2017 y 2019—, y a Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18 años, incautándoles una carabina y una motocicleta que actualmente están en proceso de verificación balística y videoforense.

Según el titular de la cartera del Interior, para esclarecer el crimen, las autoridades analizan cámaras de seguridad, pruebas balísticas, estudios videoforenses y declaraciones testificales, bajo estricto respeto a la presunción de inocencia.

"Estamos haciendo una investigación para establecer la verdad, no para que la narrativa se adecúe a la detención de estas personas", enfatizó Villeda.

"No estamos en una etapa de certezas, estamos en una etapa de probabilidades de participación y los indicios a donde nos tienen que llevar en este momento, es a establecer si existe la probabilidad de que estas personas o hayan cometido el hecho o hayan participado de alguna manera antes o después de la realización de los mismos. Pero en ese sentido estableceremos cuál va a ser el sentido de la investigación", reiteró Villeda.

Solórzano Foppa dirigió la Dirección de Análisis Criminal (2013-2016) de la Fiscalía y la Superintendencia de Administración Tributaria (2016-2018), donde promovió intervenciones para cobrar tributos eludidos por grandes empresas e impulsó peritajes clave en el caso 'La Línea', que forzó la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina en 2015.

Posteriormente asumió la defensa del periodista encarcelado José Rubén Zamora Marroquín, proceso por el cual en 2023 fue procesado por supuesta obstaculización a la acción penal en una causa denunciada por organismos internacionales como persecución de tinte político.

Gobernación explica dónde estaba la escolta de Foppa durante ataque

El exjefe de la SAT y fiscal del MP, Juan Francisco Solórzano Foppa, no había manifestado estar amenazado, ni preocupación por su seguridad.

En Portada

MP asume la dirección en el proceso de investigación por el crimen contra Solórzano Foppat
Nacionales

MP asume la dirección en el proceso de investigación por el crimen contra Solórzano Foppa

06:32 PM, Oct 17
Familia de Solórzano Foppa emite mensajet
Nacionales

Familia de Solórzano Foppa emite mensaje

08:44 PM, Oct 17
Repartidores de aplicación se concentran en Torre de Tribunalest
Nacionales

Repartidores de aplicación se concentran en Torre de Tribunales

07:03 PM, Oct 17
Karin Herrera: Una voz crítica ha sido silenciadat
Nacionales

Karin Herrera: "Una voz crítica ha sido silenciada"

12:37 PM, Oct 17
Antigua busca retener el liderato del Apertura 2026t
Deportes

Antigua busca retener el liderato del Apertura 2026

06:20 PM, Oct 17

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga de NacionesLiga NacionalViolenciaEstados UnidosPNCFutbol GuatemaltecoEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar