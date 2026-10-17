Repartidores se concentran en Torre de Tribunales

Un grupo de repartidores de la aplicación de Pedidos Ya, se concentra la noche de este sábado 17 de octubre frente a la Torre de Tribunales, dónde se realizará la audiencia de los hermanos Rigoberto Choc Toz, de 30 años —exsoldado del Ejército entre 2017 y 2019—, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18 años, acusados de participar en el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.
Los repartidores de aplicación señalan que los hermanos Choc Toz, originarios de Senahú, Alta Verapaz, trabajan en dicha aplicación y fueron acusados injustamente de participar en el crimen.
Los repartidores aprovecharon para señalar que son en ocasiones son detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes les piden dinero.
Los repartidores esperan el inicio de la audiencia y reúnen dinero para la familia de los hermanos Choc Toz.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, detalló que preliminarmente se sospecha que en el hecho habrían participado cuatro personas, al tiempo que la Policía detuvo a Rigoberto Choc Toz, de 30 años —exsoldado del Ejército entre 2017 y 2019—, y a Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18 años, incautándoles una carabina y una motocicleta que actualmente están en proceso de verificación balística y videoforense.
Según el titular de la cartera del Interior, para esclarecer el crimen, las autoridades analizan cámaras de seguridad, pruebas balísticas, estudios videoforenses y declaraciones testificales, bajo estricto respeto a la presunción de inocencia.
"Estamos haciendo una investigación para establecer la verdad, no para que la narrativa se adecúe a la detención de estas personas", enfatizó Villeda.
"No estamos en una etapa de certezas, estamos en una etapa de probabilidades de participación y los indicios a donde nos tienen que llevar en este momento, es a establecer si existe la probabilidad de que estas personas o hayan cometido el hecho o hayan participado de alguna manera antes o después de la realización de los mismos. Pero en ese sentido estableceremos cuál va a ser el sentido de la investigación", reiteró Villeda.
Solórzano Foppa dirigió la Dirección de Análisis Criminal (2013-2016) de la Fiscalía y la Superintendencia de Administración Tributaria (2016-2018), donde promovió intervenciones para cobrar tributos eludidos por grandes empresas e impulsó peritajes clave en el caso 'La Línea', que forzó la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina en 2015.
Posteriormente asumió la defensa del periodista encarcelado José Rubén Zamora Marroquín, proceso por el cual en 2023 fue procesado por supuesta obstaculización a la acción penal en una causa denunciada por organismos internacionales como persecución de tinte político.