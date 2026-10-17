Escolta de Juan Francisco Solórzano Foppa resguardaba a su hijo

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, reveló que el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, contaba con un esquema de seguridad, desde que dirigió la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público (MP)
"Él gozaba de protección de parte de la División de Protección de Personalidades desde el año 2010, derivado de la función que ejerció como fiscal del Ministerio público donde investigó organizaciones criminales dentro de estas la pandilla del barrio 18 y en su momento logró la sentencia condenatoria del señor Aldo Ochoa alias El Lobo", manifestó Villeda.
El funcionario agregó que actualmente seguía gozando de esta protección otorgada por la División de Protección de Personalidades, "Este esquema de seguridad se le incremento el año pasado, en razón del perfil político que tenía en ese momento", indicó.
Según los reportes oficiales no se tenía hasta la actualidad información de denuncias que Juan Francisco Solórzano Foppa, haya presentado donde él haya manifestado amenazas recientes.
"Juan Francisco Solórzano Foppa no había oficialmente manifestado ninguna preocupación con respecto a su seguridad y que hubiese recibido amenazas, por eso es que para nosotros esto fue tan inesperado el día de hoy y es tan sorprendente", expresó el ministro del interior en una conferencia de prensa.
Contaba con seguridad
De acuerdo con el ministro de Gobernación, al momento del ataque los escoltas de Solórzano Foppa se encontraban con él y con su hijo que estaban en un campo de fútbol ubicado en el campo de Marte.
Solórzano Foppa no estaba jugandom no formaba parte digamos del equipo titular de fútbol, sino que estaba dirigiendo al equipo, "Según nos informan le pidió a la escolta que se quedara junto a su hijo mientras él iba a dirigir al equipo básicamente a la orilla del campo, manifiestan que lo tenían a una distancia más o menos custodiando a su hijo menor de edad cuando de repente se suscitaron los disparos", manifestó Villeda.
Agregó que tras el ataque, la escolta en su momento tuvo un intento de reacción pero fue demasiado tarde y además esto se complicó dado que con el sonido de los disparos, las personas se alarmaron a las personas, y la situación se volvió muy confusa.
Detenidos
El ministro también fue cuestionado sobre la posibilidad de que Rigoberto Choc Toz, quien fue miembro del Ejército de Guatemala, y que fue detenido junto a su hermano Daniel Zaqueo Choc Toz, tras el ataque armado, no hayan participado en el crimen.
"No estamos generando una narrativa para incriminar a alguien específicamente, pero sí estamos en todo ese proceso de verificar si estas personas trabajaban con esta aplicación, todo ese tipo de circunstancias que nos lleven a establecer si tuvieron participación real o no en los hechos, porque hay otra cosa que hay que establecer también. No necesariamente tuvieron que haber estado en la escena del crimen, sino que también pudieron haber participado posteriormente, todo es preliminar todo esto está sujeto a investigación y por supuesto que lo vamos a verificar", adelantó Villeda.
"Buscamos la verdad con pruebas. Si la evidencia demuestra que no tienen relación con el crimen, se reconocerá", agregó el ministro del interior.
"No estamos en una etapa de certezas, estamos en una etapa de probabilidades de participación y los indicios a donde nos tienen que llevar en este momento, es a establecer si existe la probabilidad de que estas personas o hayan cometido el hecho o hayan participado de alguna manera antes o después de la realización de los mismos. Pero en ese sentido estableceremos cuál va a ser el sentido de la investigación", reiteró Villeda.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital