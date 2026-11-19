El momento de terror que vivieron tres personas al caminar por una banqueta quedó registrado por una cámara de seguridad de un establecimiento comercial, luego de que el suelo cediera repentinamente y terminaran cayendo a un profundo socavón de aproximadamente cinco metros de profundidad.
Las imágenes muestran cómo una mujer sale del negocio con una niña de unos tres años en brazos y comienza a caminar por la banqueta. Justo en ese instante, un hombre también pasa por el lugar, sin que aparentemente exista relación entre ellos. De pronto, el pavimento se desploma y los tres son tragados por el enorme agujero, sin tener oportunidad de reaccionar o apartarse para evitar la caída.
La grabación permite observar la rapidez con la que ocurrió el hundimiento. Al percatarse de lo sucedido, las personas que se encontraban dentro del establecimiento salieron inmediatamente para auxiliar a las víctimas y alertar sobre lo ocurrido.
El incidente tuvo lugar el pasado 16 de noviembre sobre la avenida da Amizade, en el municipio de Sumaré, Brasil, donde se desplegó un operativo de emergencia para rescatar a los afectados.
¿Qué causó el socavón?
Los equipos de socorro lograron sacar a las tres personas del socavón y posteriormente las trasladaron a una unidad médica para recibir atención. De acuerdo con los reportes de las autoridades, ninguna presentaba lesiones de gravedad, pese a la considerable profundidad del agujero.
Sobre las posibles causas del hundimiento, reportes locales señalan que una fuga de agua habría debilitado el terreno tras la ruptura de una tubería, lo que pudo provocar que la banqueta perdiera estabilidad y terminara desplomándose.
Tras el accidente, el área fue acordonada para evitar que otras personas se acercaran al lugar, mientras continúan las investigaciones para determinar oficialmente qué provocó el colapso.