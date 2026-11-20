El pasado fin de semana, Carlos Humberto Ruiz, el "Pescadito", estuvo en territorio nacional y aprovechó para hacer una visita a Coatepeque, Quetzaltenango, y compartir con varios niños en el histórico y mítico estadio Israel Barrios, ubicado en la "Ciudad de las Gardenias".
Tras su visita, esta semana Carlos Ruiz aprovechó sus redes sociales y envío un mensaje lleno de emotividad y que enorgullece al pueblo coatepecano.
"Gracias, Coatepeque. El mejor estadio del país no puede quedarse vacío.
El futbol cambió mi vida. Ahora mi compromiso es recorrer cada municipio de Guatemala para contar esa historia y llevar un plan social deportivo que dé oportunidades a miles de niños. Juntos podemos", escribió Carlos Ruiz en su cuenta de X.
Carlos Ruiz y un sueño dirigencial...
Para nadie es un secreto que Carlos Ruiz ha buscado la presidencia de la Federación del Futbol de Guatemala (FFG), la cual hoy preside el ingeniero Gerardo Paiz.
Y la visita hecha por Carlos Ruiz y la presentación de ese "plan social deportivo" hace que el aficionado guatemalteco lo considere como un aspirante a la Federación y que su plan de trabajo empiece con cobertura a las futuras promesas del futbol nacional.
Carlos Ruiz expresó en su mensaje que, su compromiso ahora será recorres los municipios de Guatemala y contar su historia, situación que puede ser aprovechada para hacer un trabajo de campo a nivel nacional y conocer más de cómo está el deporte en el interior del país y más adelante, eso servirle para plantear de mejor manera un plan de trabajo o una estrategia si desea buscar l presidencia de la Federación y darle otra cara al futbol chapín.
Estadio Israel Barrios, donde estuvo Carlos Ruiz
El estadio Israel Barrios, conoció como "La Cuna de la Serpiente", es un escenario deportivo ubicado en la lotificación Rivera de la Vega, zona 6 de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango, Guatemala.
Es el segundo estadio con mayor capacidad del país (aproximadamente 20 mil espectadores sentados), solo superado por el estadio Doroteo Guamuch Flores de la Ciudad de Guatemala, y el de mayor aforo fuera de la capital.
Anteriormente se conocía como "Cancha de la Vega". Su construcción fue una iniciativa privada del empresario local Israel Barrios, impulsor del deporte en el municipio. Él donó cuatro manzanas de terreno y financió íntegramente la obra (unos 25 millones de quetzales).
Las obras comenzaron en 2009 y la primera fase se inauguró el domingo 30 de enero de 2011. El estadio lleva su nombre en su honor. Hubo una ampliación en 2015; algunas fuentes indican que fases posteriores del proyecto continuaron.
El estadio Israel Barrios es la casa del Coatepeque F. C. desde su inauguración. También ha albergado partidos de la Selección Nacional de Guatemala, competencias juveniles (hexagonal Sub-20 de Uncaf/Concacaf) y partidos de Liga Nacional.