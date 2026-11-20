La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) dio a conocer que este viernes, 20 de noviembre, continúan los operativos de requisa en los centros de detención de los departamentos de Izabal y Zacapa, como parte de las acciones implementadas bajo el estado de Sitio que decretó el Gobierno.
Según la información proporcionada por la institución, desde ayer se inició con las inspecciones en la cárcel de Puerto Barrios, Izabal, donde los equipos interinstitucionales han estado verificando los distintos espacios de este recinto en busca de posibles ilícitos.
Mientras tanto, este día las autoridades desarrollan un operativo en el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres Los Jocotes, en Zacapa.
"Estas acciones forman parte de las medidas de seguridad establecidas durante el estado de sitio decretado en ambos departamentos, con el objetivo de fortalecer los controles dentro de los centros de privación de libertad", detalló la DGSP.