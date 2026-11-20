La historia de Fiona, la hipopótamo que se ganó el cariño de millones de personas alrededor del mundo, tuvo un desenlace triste. El animal murió a los nueve años en el Zoológico de Cincinnati, Estados Unidos, tras sufrir una emergencia médica luego de ingerir accidentalmente un objeto que fue lanzado a su hábitat y que no logró expulsar.
La noticia fue confirmada el 19 de noviembre de 2026 por el zoológico, que informó sobre los esfuerzos realizados por veterinarios y cuidadores para salvarle la vida. Pese a los tratamientos y la vigilancia permanente, su condición se complicó y finalmente no consiguió recuperarse.
Los problemas comenzaron el 16 de noviembre, cuando se informó que Fiona había tragado un sombrero que terminó dentro de su hábitat. Desde entonces, especialistas permanecieron pendientes de su evolución y buscaron alternativas para ayudarla a expulsarlo sin someterla a una intervención quirúrgica, considerada demasiado riesgosa.
Entre los procedimientos utilizados estuvo colocarla sobre una plataforma vibratoria para estimular el movimiento de su sistema digestivo. También recibió cuidados especiales y permaneció bajo observación las 24 horas. Sin embargo, los intentos no dieron resultado.
Muerte de Fiona ha causado conmoción
La muerte de Fiona ha causado conmoción entre quienes siguieron su historia desde 2017, cuando alcanzó fama internacional por las circunstancias de su nacimiento. Llegó al mundo seis semanas antes de lo previsto y con un tamaño muy inferior al esperado, por lo que necesitó atención intensiva para sobrevivir.
Durante sus primeros meses, sus cuidadores trabajaron día y noche para alimentarla, mantenerla caliente y ayudarla a desarrollarse. Su evolución fue compartida en redes sociales, donde miles de personas siguieron cada etapa de su crecimiento.
Con el paso de los años, Fiona se convirtió en uno de los animales más queridos del zoológico. Su historia, que comenzó como una lucha por sobrevivir, terminó convirtiéndola en una figura reconocida internacionalmente.