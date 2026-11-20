Fuentes policiales confirmaron que la persona capturada en los operativos realizados en Zacapa fue identificada como Francisco Javier Hincapié Lorenzana, señalado como integrante de la familia Los Lorenzana, estructura criminal designada por Estados Unidos como terrorista.
Las fuerzas de seguridad detallaron este viernes, 20 de noviembre, los resultados de los operativos realizados en las últimas horas en el marco del Estado de Sitio declarado en el referido departamento y en Izabal.
De acuerdo con el informe, las diligencias en estas localidades están a cargo de equipos del Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil (PNC), y del Ejército de Guatemala, en cumplimiento del Decreto 29-2026, que los faculta para desplegar operativos conjuntos, patrullajes y puestos de registro en rutas estratégicas.
Las cifras compartidas por las autoridades reflejan que del 15 al 19 de noviembre se contabilizaron 34 personas detenidas señaladas de distintos delitos, entre ellas se encuentra Hincapié Lorenzana, localizado en el área de Zacapa.
Asimismo, las autoridades reportan la incautación de 11 armas de fuego y Q136 mil en efectivo, al igual que la identificación de más de 4 mil 300 personas durante los operativos.
Las acciones interinstitucionales tienen como objetivo fortalecer la seguridad y mantener el control en ambos departamentos.
EE. UU. designa como terroristas a tres bandas guatemaltecas
El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump designó el pasado viernes, 13 de noviembre, a las bandas criminales de Guatemala Los Lorenzanas, Los Huistas y Los Mendoza como organizaciones terroristas por los vínculos que considera que mantienen con carteles mexicanos del narcotráfico.
El Departamento de Estado designó en concreto a Los Lorenzanas, a los que describe -en un comunicado- como "uno de los clanes traficantes de droga más poderosos de Guatemala", como organización terrorista extranjera (FTO por sus siglas en inglés) y también como grupo terrorista global especialmente designado (SDGT).
La designación SDGT bloquea los bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe, salvo excepciones, las transacciones de personas estadounidenses con los sancionados.
"Los Lorenzanas son responsables de numerosos actos de violencia contra civiles, funcionarios gubernamentales y fuerzas militares en Guatemala", explica el texto.
Ambas designaciones quedaron recogidas en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro.
A su vez, el propio Departamento del Tesoro designó a Los Huistas y Los Mendoza como SDGT, por proporcionar apoyo material a carteles mexicanos.
La OFAC identifica vínculos de Los Huistas con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y de Los Mendoza con el de Sinaloa.
Los Huistas ya figuraban en la lista de sancionados por narcotráfico, mientras que Los Mendoza fueron incorporados este viernes tanto bajo esa categoría como bajo la de terrorismo.
* Con información de Karla Marroquín y Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7