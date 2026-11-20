La Liga Nacional de Guatemala entrará en su etapa definitiva durante la fase regular donde varios equipos buscan acceder a los últimos tres boletos para ir a la fase final del Torneo Apertura 2026, donde ya están clasificados Antigua G. F. C., Xelajú y Deportivo Mixco.
Municipal, Guastatoya y San Pedro parte como favoritos para optar a esos últimos tres puestos, aunque Comunicaciones está solo a tres puntos de ingresar al top 6 de la tabla y querrá dar la sorpresa en estas dos últimas fechas. Aurora, Cobán Imperial y Marquense lucharán hasta el último suspiro por tratar de sorprender y quitarle a San Pedro la sexta casilla, aunque la situación para estos últimos tres equipos es muy complicada.
La jornada arrancará este sábado a las 13:00 horas con el duelo entre Xelajú y Deportivo Suchitepéquez en el estadio Mario Camposeco. Los "Superchivos" son sublíderes del campeonato y lucharán a toda costa con Municipal por el boleto directo a semifinales. Por lo que mañana deben sumar de a tres puntos para seguir con vida en ese objetivo. Se enfrentan al último lugar del campeonato.
Mixco a las 15:00 horas se mide a Malacateco en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Los "Chicharroneros" tienen los mismos chances que Xelajú para optar a una semifinal de forma directa, aunque dependen de los resultados de Municipal. Los mixqueños tampoco deben fallar mañana de local si desean seguir luchando por el subliderato del Apertura 2026.
La jornada sabatina se cierra con el enfrentamiento entre Guastatoya y Comunicaciones a las 20:00 horas en el estadio David Cordón Hichos. Será un duelo a muerte porque prácticamente la derrota dejaría al club fuera de la fiesta grande. Los "Albos" de Roberto Montoya buscan no fracasar nuevamente y desean acceder a la fase final.
Vibrante jornada dominical
La jornada arrancará a las 15:00 horas con el duelo entre Cobán Imperial y San Pedro en Alta Verapaz. Juegazo en el estadio José Ángel Rossi, donde los "Shecanos" necesitan sumar puntos para no salir de la zona principal del campeonato y los cobaneros ganar para llegar a la última fecha con opciones matemáticas de clasificar a la fase final. Una derrota de San Pedro puede resultar fatal en sus aspiraciones de llegar a disputar las opciones del título en su primera campaña en la Liga Nacional.
Municipal vs. Antigua a las 17:05 horas en el estadio El Trébol es otro de los grandes atractivos de la fecha 21. Los "Rojos" buscan sumar de a tres unidades para optar al boleto directo a semifinales, situación en la cual también se encuentra el cuadro "Panza Verde", que podría ganarlo si suma puntos de visitante.
Por último, a las 19:10 horas, Marquense enfrentará a Aurora en el cierre de la fecha, prácticamente en un duelo de equipo que tienen muy pocas probabilidades de acceder a la fase final.