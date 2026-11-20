Luego de varios días de búsqueda, este viernes 20 de noviembre fue localizada con vida una mujer de 75 años que había sido reportada como desaparecida. Permanecía en el fondo de un barranco, en un área boscosa del sector de El Chan 2, municipio de Chinautla, Guatemala.
Las acciones de localización y rescate de esta persona estuvieron a cargo de los socorristas de Bomberos Voluntarios, que trabajaron en coordinación con delegados de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Se trata de Trinidad Chacón Martínez, quien había desaparecido desde el pasado martes, 17 de noviembre, y tenía activa una alerta Isabel-Claudina en donde se indicaba que desde esa fecha había sido vista por última vez en la aldea El Durazno, callejón La Cumbre, Chinautla.