Un incendio se registró este viernes, 20 de noviembre, en el interior del condominio El Sendero, ubicado en el kilómetro 14.5 de la ruta a Muxbal, en el municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala.
Varias llamadas de emergencia alertaron a los Bomberos Municipales sobre el siniestro, por lo que elementos se movilizaron de inmediato al lugar con unidades de emergencia y contra incendios.
A su llegada, localizaron dos vehículos y varias habitaciones de una vivienda envueltos en llamas, por lo que desplegaron maniobras para controlar y extinguir el fuego, que amenazaba con extenderse cada vez más.
Los equipos especializados atacaron desde distintos puntos el fuego para de evitar que se propagara a otras áreas del inmueble y a las viviendas cercanas dentro del condominio.
Tras varios minutos de arduo trabajo y el lanzamiento de decenas de galones de agua, los socorristas pudieron controlar el siniestro y avanzar a la fase de verificación para detectar otros posibles puntos de reignición.
De forma preliminar se conoció que este hecho no dejó personas heridas, únicamente daños materiales. Las pérdidas no han sido cuantificadas.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7