El delantero guatemalteco, Darwin Lom, confirmó a medios bolivianos que, su paso por The Strongest está llegando a su fin. Tras regresar lesionado de la Fecha FIFA con la Selección de Guatemala, el atacante declaró desde el aeropuerto de El Alto que no cree quedarse en el club aurinegro.
"Es una decisión muy difícil. Siendo honesto, no creo que me quede en The Strongest. Desde junio he venido peleando y viendo el tema de mi renovación. De hecho, dejé ir oportunidades esperando y al final vi que ya no estoy en los planes", afirmó Lom. Añadió que vuelve a cumplir su contrato, que vence el 13 de diciembre, y a "llevarse lo que le pertenece".
Lesión de Darwin Lom
El futbolista sufrió un esguince de grado I en el tobillo derecho el 13 de noviembre durante el partido de ida de cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Canadá (derrota 2-3). La recuperación se estima en tres a cuatro semanas, lo que lo deja fuera del resto de la temporada boliviana, que termina el 13 de diciembre. "Descarto la temporada, seré otro hincha más", señaló.
Además de la lesión, existe un distanciamiento con el técnico brasileño Antonio Carlos Zago. Lom perdió protagonismo tras las convocatorias internacionales, quedó fuera del clásico ante Bolívar y anticipó que "la gente se merece saber la verdad" sobre lo ocurrido con el entrenador, aunque no dio más detalles por el momento.
En la División Profesional, Lom registra 19 apariciones, 12 goles y una asistencia, convirtiéndose en el máximo goleador del "Tigre".
Su última aparición fue el 1 de noviembre, con un doblete en la victoria 4-2 ante GV San José.
Clubes de Perú habrían mostrado interés, aunque no hay destino confirmado.
Así se proyecta el fin de una etapa productiva, pero conflictiva del chapín en el futbol boliviano.