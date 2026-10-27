3,000 Velas Prendidas en Antigua Guatemala

Sin lugar a duda, Antigua Guatemala se prepara para vivir una de las noches más mágicas del año. El sábado 28 de noviembre de 2026, la aldea de San Gaspar Vivar será escenario de la séptima edición de la Noche de Velas, una actividad que promete convertir sus calles y espacios públicos en un espectáculo iluminado por miles de velas.
Aunque diferentes publicaciones han reportado cifras de más de 3,000 velas, la organización anunció para esta edición una meta cercana a 5,000 luminarias, por lo que se espera que el lugar luzca completamente transformado durante la noche. La actividad se realizará el 28 de noviembre, a partir de las 4:00 de la tarde, en San Gaspar Vivar, Antigua Guatemala.
La entrada será gratuita y el evento está pensado para disfrutar en familia, con amigos o en pareja. El encendido de las velas será uno de los momentos principales de la jornada. Los visitantes podrán recorrer los espacios iluminados mientras disfrutan de música, presentaciones artísticas y diferentes opciones de gastronomía local.
Además, se han anunciado actividades creativas como talleres para decorar farolitos y velas, una alternativa que permitirá a los asistentes formar parte de la experiencia y darle un toque personal a las luminarias
Más de la Noche de Velas
La Noche de Velas en San Gaspar Vivar se ha convertido en una tradición reciente de Antigua Guatemala. De acuerdo con referencias del historiador guatemalteco Mauricio Chaulón, la actividad está relacionada con tradiciones como el Día de Todos los Santos y la Quema del Diablo, y representa también una manera simbólica de recibir diciembre con luz y esperanza.
La celebración también busca fortalecer la convivencia entre vecinos y visitantes, mientras promueve la gastronomía, los productos locales y el talento de la comunidad.
San Gaspar Vivar se encuentra a aproximadamente 3 kilómetros del centro de Antigua Guatemala. Para facilitar el traslado, se anunció transporte gratuito desde el Parque Central de Antigua, con servicio a partir de las 4:00 de la tarde.