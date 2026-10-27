Escándalo en Apple: iPhone Duo se rompe tras su estreno

El esperado iPhone Duo de Apple apenas lleva unos días en el mercado y ya enfrenta un problema que amenaza con opacar su lanzamiento. Algunos propietarios han reportado grietas, líneas verdes y fallas en la pantalla interna, especialmente en la zona donde se encuentra la bisagra del teléfono plegable.
Ante los reclamos, Apple confirmó que existe un inconveniente que afecta a un pequeño número de unidades."Somos conscientes de un problema que afecta a la pantalla interna de un pequeño número de unidades del iPhone Duo", señaló la compañía.
Apple recomendó a los usuarios que detecten algún inconveniente comunicarse con AppleCare para solicitar un reemplazo. Sin embargo, la empresa todavía no ha revelado cuántos teléfonos presentan esta falla ni cuál es su causa exacta.
Los primeros reportes resultan llamativos porque algunos propietarios aseguran que los daños aparecieron a pocos días o incluso horas de estrenar el dispositivo. Uno de los casos difundidos corresponde a un usuario que afirmó haber abierto y cerrado su iPhone Duo menos de 20 veces cuando escuchó un crujido y posteriormente observó que la pantalla se había dañado cerca de la bisagra.
Más del iPhone Duo
Además de las grietas, se han observado líneas verdes y otros problemas en el panel interno. Una prueba realizada por el conocido canal JerryRigEverything también mostró la aparición de líneas verdes durante un ensayo de flexión, aunque esto no demuestra que todos los dispositivos afectados tengan exactamente el mismo problema.
El laboratorio especializado iFixit analizó el mecanismo de la bisagra del iPhone Duo y planteó una posible explicación. Según su revisión, una pieza del mecanismo podría no desplazarse lo suficiente al cerrar el teléfono, generando presión sobre una zona de la pantalla y provocando un punto de tensión.
Por ahora, esta explicación es solamente una hipótesis y Apple no ha confirmado que ese sea el origen de las grietas. La compañía estaría recopilando información sobre los dispositivos afectados para determinar qué está ocurriendo.