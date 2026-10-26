 Deliciosa receta de fiambre guatemalteco: paso a paso
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Receta de fiambre guatemalteco: Ingredientes y paso a paso para prepararlo en casa

El fiambre es uno de los platillos más representativos de Guatemala y una tradición que reúne a las familias cada 1 de noviembre.

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Foto: Cortesía
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El fiambre guatemalteco es una preparación que combina verduras, embutidos, carnes frías, quesos y un aderezo especial.

Aunque existen diferentes versiones de acuerdo con las tradiciones de cada familia, todas mantienen el espíritu de una receta que se comparte especialmente cada 1 de noviembre.

Ingredientes para el fiambre

Verduras

• 2 remolachas

• 3 zanahorias

• 1 libra de ejotes

• 1 coliflor

• 1 taza de arvejas

• ½ repollo

• 1 cebolla

• 1 lata de palmitos

• Pacayas al gusto

• Aceitunas al gusto

Carnes y embutidos

• Jamón en rodajas

• Salami

• Mortadela

• Salchichas

• Chorizo

• Otras carnes frías al gusto

Otros ingredientes

• Queso fresco

• Queso duro

• Huevos cocidos

• Aceitunas para decorar

Para el aderezo

• 1 taza de vinagre

• ½ taza de aceite

• 2 cucharadas de mostaza

• Sal al gusto

• Pimienta al gusto

• Especias al gusto

• Un poco del caldo de las verduras

¿Cómo preparar el fiambre?

• Cocina las verduras: Lava, pela y corta las verduras. Cocina cada una por separado hasta que estén suaves, pero firmes.

• Deja enfriar: Escurre muy bien las verduras y espera a que estén completamente frías antes de mezclarlas.

• Prepara los embutidos: Corta el jamón, salami, mortadela, salchichas y demás carnes frías en trozos o tiras.

• Mezcla los ingredientes: En un recipiente grande coloca las verduras y agrega poco a poco los embutidos, quesos, palmitos, pacayas y aceitunas.

• Prepara el aderezo: Mezcla el vinagre, aceite, mostaza, sal, pimienta y especias. Puedes agregar un poco del caldo de las verduras para darle más sabor.

Fiambre guatemalteco y vino: así puedes maridar el plato del 1 de noviembre

El fiambre guatemalteco es protagonista cada 1 de noviembre, y una buena copa de vino puede convertirse en el acompañamiento ideal.

• Integra todo: Vierte el aderezo sobre la mezcla y revuelve cuidadosamente para que todos los ingredientes queden impregnados.

• Refrigera: Cubre el recipiente y deja reposar el fiambre en el refrigerador durante varias horas. Si es posible, prepáralo desde el día anterior para que los sabores se integren mejor.

• Decora y sirve: Antes de llevarlo a la mesa, agrega huevo cocido, aceitunas, queso y otros ingredientes al gusto.

El fiambre guatemalteco es una de las recetas más emblemáticas de la gastronomía nacional. Su preparación reúne numerosos ingredientes y, sobre todo, representa una tradición familiar que se mantiene viva cada Día de Todos los Santos.

Cada familia puede agregar o retirar ingredientes según sus gustos, por lo que existen distintas versiones de este platillo tradicional.

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