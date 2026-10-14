Vinos para maridar el fiambre guatemalteco

Cada 1 de noviembre, las familias guatemaltecas se reúnen alrededor de uno de los platillos más emblemáticos del país: el fiambre. Su preparación guarda recetas, secretos y recuerdos que pasan de generación en generación, mientras que elegir qué beber para acompañarlo puede convertirse en una nueva forma de disfrutar esta tradición.
El fiambre guatemalteco destaca por reunir una gran variedad de ingredientes, sabores, aromas, colores y texturas en un mismo plato. Existen diferentes recetas y preparaciones, por lo que cada familia imprime su propio sello a esta comida tradicional. Ante esta diversidad, el vino puede convertirse en un acompañamiento que permita resaltar sus características sin quitarle protagonismo.
De acuerdo con Juan José Sierra, sommelier de Corchos, no existen reglas estrictas para elegir un vino para el fiambre. Cabe destacar que, la elección puede depender de los ingredientes y de la preparación que llegue a la mesa.
Para el fiambre blanco, caracterizado por sabores más frescos y delicados, se pueden considerar opciones como Grand Bateau Bordeaux Blanc, Dr. Loosen Dry Riesling, Raventós Blanc Blanc de Blancs, Oveja Negra Reserva Rosé y Martín Códax Marieta. Los vinos blancos aportan frescura y acidez, mientras que un espumoso puede ayudar a limpiar el paladar entre cada bocado.
Vinos para tu fiambre
Las alternativas rosadas y afrutadas también pueden acompañar la variedad de ingredientes presentes en esta preparación. En el caso del fiambre rojo, sus sabores más intensos permiten explorar vinos con mayor estructura y presencia.
Entre las recomendaciones se encuentran Gérard Bertrand Cote des Roses Pinot Noir, Château des Jacques Morgon, Oveja Negra The Bold y Morgante Nero d’Avola. Estas alternativas buscan acompañar ingredientes como embutidos y otros sabores de mayor intensidad, creando un equilibrio entre la comida y la bebida.
La experiencia alrededor del fiambre también puede ser una oportunidad para descubrir nuevas formas de disfrutar una tradición profundamente guatemalteca.
Además, Corchos invita a una cata maridaje de fiambre guatemalteco, preparado por el chef José Barreda. La actividad se realizará el 23 de octubre en la tienda Corchos de zona 10, con un valor de Q395 por persona.