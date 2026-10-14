 Alcohol y cáncer de mama: lo que necesitas saber
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¿Sabías que el consumo de alcohol puede causar cáncer de mama?

El consumo de alcohol no solo afecta al hígado: también puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama, incluso con cantidades consideradas moderadas.

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Cancer de mama, Cancer de mama
Cancer de mama / FOTO: Cancer de mama
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El consumo de alcohol es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama, una relación que ha sido respaldada por organismos internacionales de salud.  La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce al alcohol como un carcinógeno y señala que puede aumentar el riesgo de varios tipos de cáncer, entre ellos el de mama.

La relación puede resultar sorprendente, especialmente porque durante años el consumo ocasional de vino, cerveza o bebidas alcohólicas se ha percibido como una práctica de bajo riesgo.  Sin embargo, las investigaciones muestran que el riesgo de cáncer de mama aumenta conforme aumenta la cantidad de alcohol consumida.

Cabe destacar que, una de las posibles explicaciones con el cáncer está relacionada con las hormonas.  El alcohol puede aumentar los niveles de estrógeno y otras hormonas en el organismo, lo que puede favorecer procesos relacionados con el desarrollo de algunos tipos de cáncer de mama.

Además, el organismo transforma el alcohol en acetaldehído, una sustancia capaz de provocar daños celulares y alteraciones en el ADN.  El consumo de alcohol también puede generar estrés oxidativo y afectar la absorción de nutrientes importantes para el funcionamiento celular.

Más del cáncer de mama

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos señala que incluso las mujeres que consumen una bebida alcohólica al día presentan un riesgo mayor de cáncer de mama que aquellas que beben menos de una vez por semana.  Para el riesgo de cáncer, el tipo de bebida no parece ser lo más importante. Cerveza, vino y bebidas destiladas contienen alcohol y pueden aumentar el riesgo, por lo que sustituir una bebida por otra no elimina este factor.

De hecho, la OMS señala que el riesgo relacionado con el cáncer comienza incluso con cantidades bajas y aumenta a medida que se consume más alcohol.

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Esto no significa que una persona que consume alcohol necesariamente desarrollará cáncer de mama.  El cáncer es una enfermedad multifactorial y existen otros elementos que influyen, como la edad, antecedentes familiares, genética, factores hormonales, peso corporal y estilo de vida.

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