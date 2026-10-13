 Serpiente gigante escapa de su jaula: momento impresionante
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Serpiente gigante rompe el vidrio de su jaula y escapa: el impresionante momento quedó grabado

La enorme serpiente sorprendió a todos al ejercer tanta presión sobre el vidrio de su recinto que terminó rompiéndolo y escapando de su jaula.

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Serpiente, Screnshot
Serpiente / FOTO: Screnshot
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Una serpiente gigante rompió el vidrio de su recinto y logró salir, protagonizando una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.  El sorprendente incidente ocurrió en una instalación de reptiles ubicada en Park City, Utah, Estados Unidos, mientras su criador explicaba precisamente la enorme fuerza de estos animales.

El momento ha causado sorpresa entre los usuarios, especialmente porque el ejemplar consiguió vencer la barrera de vidrio de su jaula y terminó en el suelo de las instalaciones. De acuerdo con las imágenes difundidas, el criador Weston Wenner, de Wildfire Retics, se encontraba hablando sobre las características y la fuerza de las pitones reticuladas cuando, inesperadamente, uno de los ejemplares comenzó a ejercer una fuerte presión contra el panel frontal de su recinto.

La serpiente utilizó su enorme cuerpo para empujar contra el vidrio. Después de varios movimientos, el panel comenzó a ceder hasta que finalmente se quebró. En cuestión de segundos, la serpiente gigante salió de su jaula y quedó sobre el piso, provocando la sorpresa de las personas que se encontraban en el lugar.

El episodio fue registrado en video y posteriormente compartido en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron al impresionante escape.

El debate de la serpiente

La escena ha generado dudas sobre la capacidad de una serpiente para romper un vidrio aparentemente resistente.  Otra publicación sobre el mismo incidente señala que el ejemplar, identificado como Ragnar, habría roto un panel de aproximadamente 6,35 milímetros de grosor, utilizando la fuerza de su cuerpo y no necesariamente golpeándolo directamente con la cabeza.

Las pitones reticuladas son consideradas las serpientes más largas del mundo y poseen una musculatura considerable. Aunque no son venenosas, pueden ejercer una enorme fuerza mediante la constricción.

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Especialistas en manejo de grandes serpientes recomiendan que estos animales permanezcan en recintos fabricados con materiales resistentes y diseñados específicamente para evitar escapes,  El insólito escape ocurrió precisamente mientras se explicaba la fuerza de estos reptiles, lo que hizo que el momento resultara todavía más impactante.

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