Sérum vs Aceite para el Cabello: ¿Cuál es Mejor para Ti?

Elegir entre sérum o aceite para el cabello puede marcar una gran diferencia en el resultado de una rutina de belleza. Aunque ambos productos ayudan a mejorar el brillo, la suavidad y el frizz, sus funciones no son exactamente iguales y la elección depende de las necesidades de cada tipo de pelo.
El sérum capilar suele ser una alternativa ideal para quienes buscan controlar el frizz, reducir la electricidad estática, facilitar el peinado y conseguir un acabado más pulido. Algunas fórmulas contienen siliconas cosméticas, polímeros acondicionadores, proteínas hidrolizadas o ingredientes humectantes que ayudan a mejorar la apariencia de la fibra capilar.
Para quienes tienen cabello fino, lacio o con poco volumen, los especialistas recomiendan optar por un sérum ligero y aplicarlo principalmente de medios a puntas. De esta manera se puede conseguir brillo y suavidad sin apelmazar el cabello ni quitarle movimiento.
Por otro lado, el aceite para el cabello tiene principalmente una función emoliente y lubricante. Puede ayudar a disminuir la fricción entre las fibras, mejorar la suavidad y reducir la sensación de sequedad o aspereza.
Entre los ingredientes más utilizados se encuentran el aceite de argán, coco, jojoba, almendras, macadamia y palta. Este tipo de producto puede ser especialmente beneficioso para cabellos gruesos, rizados, porosos, secos o sometidos frecuentemente a tintes y decoloraciones.
Lo mejor para tu cabello
En estos casos, unas pocas gotas aplicadas en medios y puntas pueden ayudar a mejorar la manejabilidad y el acabado. La respuesta depende de la causa del frizz. Si el problema está relacionado principalmente con la humedad ambiental y se busca un acabado más pulido, un sérum formulado específicamente para controlar sus efectos puede ser una buena opción.
Si, en cambio, el cabello está áspero, seco o muy poroso, un aceite acondicionador puede aportar mayor lubricación.
También es posible utilizar sérum y aceite juntos, siempre que cada uno tenga una función concreta. Por ejemplo, el sérum puede aplicarse para finalizar el peinado y el aceite utilizarse en pequeñas cantidades sobre las puntas.