 Truco fácil para conservar aguacates frescos por más tiempo
Tendencias

El sencillo truco para que el aguacate dure más tiempo y no se ponga feo

El grado de madurez y la forma en que se almacena pueden hacer la diferencia para conservar un aguacate fresco durante más días.

Compartir:
aguacate,
aguacate / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El aguacate es uno de los alimentos más versátiles de la cocina, pero también uno de los que puede cambiar de aspecto rápidamente después de ser cortado.  La pulpa comienza a oscurecerse al entrar en contacto con el oxígeno, un proceso natural conocido como oxidación.

Sin embargo, existen algunos trucos sencillos para conservar el aguacate por más tiempo y retrasar su deterioro. Uno de los primeros aspectos que se deben tomar en cuenta es el nivel de madurez del aguacate.

@monalimentos

Aquí tienes la solución! 👇🏼 ✅ Para madurarlo rápido: Guárdalo en una bolsa con un 🍌, que libera etileno y acelera el proceso. ✅ Para que no se oxide: Cúbrelo con 🍋 o un poco de aceite 🫒. ✅ Almacenamiento correcto: Usa un envase hermético 🥡 y evita hacks peligrosos como guardarlo en agua. 🚫💦 📌 Mándale este video a un amante del aguacate y sígueme para más tips sobre tus alimentos. 🧃🧪 #AguacateTips #guacamole #VidaSaludable #monalimentos #FoodHacks #NoMásAguacateNegro #cocinainteligente

♬ original sound - Monalimentos

Si todavía está firme, lo recomendable es mantenerlo a temperatura ambiente, en un sitio fresco, seco y alejado del sol directo o de fuentes de calor. Cuando el aguacate ya comienza a ceder ligeramente al presionarlo con los dedos, significa que está maduro.

En ese momento, una buena alternativa es colocarlo en la refrigeradora, ya que el frío ayuda a retrasar el proceso de maduración y permite conservarlo durante más tiempo. Una vez abierto, el contacto con el aire acelera la oxidación. Para retrasar este proceso, se recomienda agregar unas gotas de jugo de limón o lima sobre la pulpa.

Haz que tu aguacate dure más tiempo

Además, debes cubrirla directamente con papel film para alimentos y colocarla dentro de un recipiente hermético antes de refrigerarlo. Aunque muchas personas acostumbran dejar el hueso o semilla del aguacate sobre una de las mitades, este método únicamente protege la zona que queda cubierta. Por sí solo, no evita que el resto de la pulpa cambie de color.

Otra opción para aprovechar el aguacate durante más tiempo es triturarlo, agregarle un poco de limón y congelarlo en porciones.

¿Una bolsa en el limpiaparabrisas? El extraño truco que cada vez más conductores están usando

Una simple bolsa de plástico en el limpiaparabrisas puede parecer una escena extraña, pero este curioso truco tiene una razón práctica que podría evitar daños en el vehículo.

Al descongelarse puede cambiar su textura, por lo que resulta más apropiado utilizarlo posteriormente para preparar guacamole, salsas, untables o licuados. El oscurecimiento de algunas zonas no significa necesariamente que el aguacate esté en mal estado. Si las manchas son pequeñas, pueden retirarse y aprovechar el resto de la pulpa.

Sin embargo, cuando aparecen moho, olor agrio o desagradable, textura viscosa, zonas muy oscuras o partes excesivamente acuosas, lo más recomendable es desecharlo.

En Portada

Organizaciones rechazan aumento de precios y denuncian deterioro de los servicios públicost
Nacionales

Organizaciones rechazan aumento de precios y denuncian deterioro de los servicios públicos

09:17 AM, Oct 12
Capturan a agentes de PNC involucrados en percance vial en Chimaltenangot
Nacionales

Capturan a agentes de PNC involucrados en percance vial en Chimaltenango

11:09 AM, Oct 12
De Guatemala a Europa: los sacrificios que marcaron la carrera de Ana Lucía Martínezt
Deportes

De Guatemala a Europa: los sacrificios que marcaron la carrera de Ana Lucía Martínez

09:27 AM, Oct 12
Insivumeh reporta sismos en territorio guatemaltecot
Nacionales

Insivumeh reporta sismos en territorio guatemalteco

10:05 AM, Oct 12
Captan extraño comportamiento de hombre con una bolsa de basura que inquieta a vecinos de Amatitlánt
Viral

Captan extraño comportamiento de hombre con una bolsa de basura que inquieta a vecinos de Amatitlán

08:49 AM, Oct 12

Temas

GuatemalaFútbolLiga de Naciones#liganacionalEstados UnidosLiga NacionalNoticias de GuatemalaPNCEE.UU.Futbol Guatemaltecoredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar