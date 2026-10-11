Descubre el extraño truco de la bolsa en el limpiaparabrisas

Una simple bolsa de plástico puede convertirse en una inesperada aliada para proteger una parte del automóvil. Aunque a primera vista parece una práctica extraña, algunos conductores la utilizan para evitar daños en el limpiaparabrisas, especialmente cuando llevan su vehículo a determinados autolavados.
El problema está en que, en algunos vehículos, el limpiaparabrisas trasero sobresale considerablemente del cristal. Debido a su posición, las cerdas de los cepillos pueden llegar a engancharse en el brazo o en la escobilla.
Cabe destacar que la fuerza del movimiento podría doblar, desprender o dañar el limpiaparabrisas. Por eso, algunos autolavados utilizan pequeñas bolsas protectoras que se colocan sobre el limpiador antes de iniciar el lavado. Su función es reducir la posibilidad de que los cepillos se enganchen en la pieza.
Los limpiaparabrisas delanteros normalmente presentan menos riesgo porque, cuando están en reposo, quedan más pegados al parabrisas y en muchos modelos incluso permanecen parcialmente protegidos por el borde del capó. Existe además otro uso de cubrir el limpiaparabrisas con plástico cuando el automóvil permanece estacionado durante largos periodos.
Cuida tu parabrisas
La exposición constante a los rayos solares y al calor puede acelerar el deterioro de las gomas de los limpiaparabrisas. Con el tiempo, el material puede resecarse, endurecerse o agrietarse, reduciendo su capacidad para limpiar correctamente el cristal. Algunas personas utilizan una cubierta para limitar esa exposición directa.
Esta práctica puede resultar especialmente útil cuando el vehículo permanece durante horas bajo el sol, aunque no sustituye el cambio de las escobillas cuando presentan desgaste.
Hay algo importante: la bolsa debe retirarse antes de conducir o activar el limpiaparabrisas. Dejarla puesta podría interferir con el funcionamiento del mecanismo y, además, cualquier elemento que limite la visibilidad representa un riesgo para el conductor.
Así que la próxima vez que veas una bolsa de plástico cubriendo el limpiaparabrisas trasero de un automóvil, no necesariamente se trata de una rareza. Puede ser una protección colocada antes de entrar al autolavado o una medida para reducir la exposición de la goma al sol.