 ¿Por qué te ignoran? Psicología detrás de esto
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¿Te vio y fingió no reconocerte? La psicología explica qué hay realmente detrás de este extraño comportamiento

Aunque puede parecer un gesto de mala educación, la psicología revela que detrás de este comportamiento podría existir una razón mucho más inesperada.

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¿Alguna vez has visto a un conocido en la calle y, en lugar de saludarlo, has mirado hacia otro lado o fingido estar concentrado en el celular?  Aunque muchos podrían pensar que se trata simplemente de mala educación, la psicología plantea que detrás de este comportamiento puede existir una explicación mucho más inesperada.

Encontrarse con una persona conocida fuera de un contexto habitual puede generar una situación incómoda.  Para algunas personas, incluso un saludo aparentemente sencillo puede convertirse en el inicio de una conversación que no saben cómo manejar.

Por eso, optan por evitar el contacto y continuar caminando como si no hubieran visto a la otra persona. De acuerdo con especialistas citados por MinutoUno, fingir que no se reconoce a alguien puede estar relacionado con diferentes factores emocionales y cognitivos.

Uno de ellos es el agotamiento mental, especialmente cuando una persona atraviesa períodos de estrés o saturación. Mantener una conversación requiere atención y energía. Cuando alguien se encuentra emocionalmente agotado, puede intentar reducir al mínimo las interacciones sociales para conservar sus recursos y mantener cierta tranquilidad.

La psicología explica

Esto significa que ignorar a un conocido no necesariamente representa rechazo o desprecio. En determinadas circunstancias, puede ser una manera de evitar un esfuerzo adicional. Otro factor señalado es la ansiedad social. Las personas inseguras o con baja autoestima pueden anticipar que el encuentro será incómodo, que no tendrán nada que decir o que serán juzgadas por la otra persona.

También puede aparecer el temor al ridículo. Un simple "hola" puede generar dudas sobre qué decir después, cuánto tiempo conversar o cómo terminar el encuentro sin resultar descortés.

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Por esa razón, evitar el contacto se convierte en una estrategia para escapar de una situación que genera ansiedad. No todos los casos tienen detrás un problema emocional. A veces, la persona simplemente está distraída, pensando en asuntos pendientes, preocupada por algo o concentrada en llegar rápidamente a su destino.

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