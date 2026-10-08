 ¿Por qué los fantasmas aparecen de noche? Explicación
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¿Por qué se cree que los fantasmas aparecen durante la noche? Esta es la explicación

La creencia de que los fantasmas aparecen durante la noche tiene siglos de historia, pero la ciencia ofrece algunas explicaciones.

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Fantasmas / FOTO: Fantasmas
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La noche ha sido relacionada durante siglos con la aparición de fantasmas y fenómenos paranormales, pero ¿por qué estas supuestas presencias parecen ser más comunes cuando todo queda a oscuras? La creencia de que los fantasmas aparecen durante la noche forma parte de numerosas culturas y leyendas alrededor del mundo.

Historias sobre espíritus, apariciones y casas embrujadas suelen desarrollarse después de que cae el sol, cuando los sonidos cotidianos desaparecen y la oscuridad transforma la percepción del entorno. Sin embargo, además de las explicaciones sobrenaturales, existen razones psicológicas y relacionadas con el sueño que pueden ayudar a entender por qué las personas aseguran haber visto o sentido una presencia durante la madrugada.

Durante la noche disminuyen los estímulos visuales y el cerebro recibe menos información del entorno. En estas condiciones, cualquier sombra, movimiento o ruido puede resultar difícil de identificar y convertirse en una interpretación diferente.

La pareidolia, por ejemplo, es la tendencia del cerebro a reconocer formas familiares en estímulos ambiguos. Esto puede hacer que una sombra parezca una persona o que un objeto en una habitación oscura sea interpretado como una figura.

Investigaciones de fantasmas

A esto se suma que los ruidos nocturnos suelen percibirse con mayor intensidad. Crujidos, tuberías, animales o sonidos provenientes del exterior pueden convertirse fácilmente en supuestas señales de una presencia paranormal.  Investigaciones sobre experiencias relacionadas con fantasmas también señalan que los sonidos inexplicables durante la noche han contribuido históricamente a estas creencias.

Una de las explicaciones científicas más conocidas está relacionada con la parálisis del sueño.

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Durante estos episodios, una persona puede despertar parcialmente mientras su cuerpo permanece temporalmente inmóvil. Al mismo tiempo, puede experimentar alucinaciones o sentir que existe alguien más en la habitación. La ciencia no ha encontrado evidencia que demuestre la existencia de fantasmas o que estos aparezcan específicamente durante la noche.

Lo que sí existe son diferentes mecanismos psicológicos y relacionados con el sueño que pueden explicar algunas experiencias que las personas interpretan como paranormales.

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