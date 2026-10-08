 Tendencias Navideñas 2026: Estilos para Transformar Tu Hogar
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Tendencias navideñas 2026: los estilos que transformarán tu casa esta Navidad

Tendencias navideñas 2026: los estilos que transformarán tu casa esta Navidad

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Navidad / FOTO: Navidad
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La temporada navideña ya comienza a sentirse y, con ella, llegan nuevas tendencias para adornar la casa en Navidad.  Este 2026, la decoración apuesta por estilos que van desde lo tradicional y nostálgico hasta propuestas inspiradas en la naturaleza, los paisajes invernales y la espiritualidad de estas fechas.

CEMACO presentó cuatro colecciones navideñas para esta temporada: Holly Jolly, Encanto Natural, Polaris y Tierno Esplendor, cada una con una personalidad diferente y opciones para transformar distintos espacios del hogar.  Una de las tendencias que nunca pierde vigencia es la Navidad clásica. Holly Jolly recupera elementos tradicionales como juguetes y personajes navideños, acompañados por una combinación de rojo, verde y dorado.

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Navidad - Navidad

Esta propuesta es ideal para quienes buscan una decoración cálida, alegre y llena de nostalgia, con adornos que recuerdan las celebraciones navideñas de siempre.  Para quienes prefieren ambientes más orgánicos, Encanto Natural propone convertir la casa en un bosque encantado.

La colección incorpora elementos de flora y fauna, además de texturas naturales y una paleta que combina verde, tonos tierra, dorado y acentos azules.  Esta tendencia permite llevar un estilo más natural al árbol, las mesas, recibidores y otros rincones del hogar.

La temporada navideña ya se vive

Otra de las tendencias para decorar la casa en Navidad es crear una atmósfera invernal. Polaris toma como inspiración el Polo Norte y utiliza figuras de osos polares, pingüinos y otros animales.

Los protagonistas son los tonos azules, celestes, blancos y violetas, ideales para quienes buscan alejarse de la combinación tradicional de rojo y verde y darle un aire diferente a su decoración.

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Para una decoración más sofisticada, Tierno Esplendor apuesta por ángeles, telas y materiales traslúcidos. Su paleta combina dorado, beige y tonos neutros, creando espacios delicados y elegantes.  Además, este año las mascotas también forman parte de las tendencias navideñas: por primera vez, los perritos son protagonistas de la decoración de Holly Jolly.

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