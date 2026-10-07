 Heladería viral Myka llega a Guatemala
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¡La espera terminó! La heladería viral del mundo que todos quieren probar ya llegó a Guatemala

La famosa heladería Myka, reconocida por su viral propuesta de frozen yogurt, ya abrió en Guatemala.

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Myka / FOTO: Myka
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La famosa marca de frozen yogurt griego Myka ya abrió sus puertas en Guatemala y rápidamente comenzó a llamar la atención de los amantes de los postres y las tendencias gastronómicas. Myka Greek Frozen Yogurt, la heladería viral que nació en Madrid, España, ya llegó a Guatemala con una propuesta que combina yogur griego, toppings y una experiencia pensada para convertirse en protagonista de las redes sociales.

La nueva sede de Myka Guatemala se encuentra en Plaza Futeca, zona 14, ubicación que ya aparece entre los puntos de venta de la marca y que ha comenzado a recibir a numerosos clientes interesados en probar el famoso postre. Myka nació en Madrid en 2023, fundada por los emprendedores mexicanos Natalia Morales y Javier Ezquerro, después de un viaje a Grecia que los inspiró a crear una propuesta basada en el yogur griego.

La marca transformó este ingrediente en un frozen yogurt acompañado de diferentes toppings y sabores. Uno de los elementos que distingue a Myka es la elaboración de su producto. La empresa explica que utiliza yogur griego y kéfir de cabra, mientras que cada establecimiento cuenta con una cocina propia donde se prepara el helado y buena parte de sus toppings.

Cabe destacar que, el concepto también ha encontrado en las redes sociales uno de sus principales motores. La combinación entre la presentación del producto, los toppings y la identidad visual de la marca ha convertido a Myka en un fenómeno gastronómico que se ha extendido rápidamente por diferentes países.

Más de Myka

De acuerdo con información publicada sobre la compañía, Myka ya ha alcanzado presencia internacional en más de 19 países, con un crecimiento acelerado a través de franquicias. La llegada de Myka a Guatemala amplía la oferta de postres que buscan combinar sabor y una experiencia visual atractiva.

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De hecho, publicaciones recientes en redes sociales muestran que la apertura ha despertado interés entre los guatemaltecos, con personas haciendo fila para probar el producto incluso durante la lluvia.

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