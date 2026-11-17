La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por medio de la Cámara Penal, declaró con lugar la solicitud del Ministerio Público (MP) y designó a la organización criminal denominada White Fence (WF), también conocida como Cercos Blancos, como Grupo Criminal Organizado Transnacional y Terrorista, de conformidad con el Decreto 11-2025 del Congreso de la República.
La resolución fue emitida el 5 de noviembre de 2026 y publicada este martes 17 de noviembre en el Diario de Centro América. La designación tendrá una vigencia de cinco años a partir de su publicación, sin perjuicio de las prórrogas por períodos iguales y de las revisiones legalmente previstas.
Según la publicación, la petición fue presentada el 14 de mayo de 2026 por la entonces fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público, quien solicitó que White Fence fuera reconocida legalmente bajo esta clasificación, al considerar que su estructura, funcionamiento y actividades cumplían con los requisitos establecidos en la legislación contra grupos delictivos y organizaciones criminales transnacionales y terroristas.
La documentación presentada ante la Cámara Penal describe una organización con estructura jerárquica, disciplina interna, mecanismos de control de ingreso y pertenencia, así como diferentes niveles de autoridad.
Entre los rangos identificados figuran el Ranflero, señalado como la máxima autoridad de la clica y encargado de coordinar los cobros, administrar el dinero y planificar actividades delictivas; el Home Brincado, descrito como un integrante con autoridad dentro de la estructura, y los Chequeos, quienes transmiten órdenes, supervisan la recolección de extorsiones y participan en la ejecución de hechos violentos.
Operaciones y presencia territorial
De acuerdo con los antecedentes incorporados al expediente judicial, White Fence surgió en 1930 en territorio estadounidense y posteriormente extendió sus operaciones a distintos países latinoamericanos, entre ellos Guatemala, donde su presencia estaría relacionada con las deportaciones masivas de guatemaltecos desde Estados Unidos.
Los informes presentados por el Ministerio Público identifican actividad de la organización en el departamento de Guatemala, particularmente en sectores de la zona 18 de la capital y en los municipios de San Pedro Ayampuc y Santa Catarina Pinula.
La investigación también señala que sus integrantes utilizan las denominaciones White Fence 13 (WF13) y Cercos Blancos, así como grafitis con las letras WF para marcar presencia y ejercer control territorial.
Entre las estructuras identificadas figuran las clicas denominadas Vatos Locos Kings Sureños y Locos Santo Domingos, las cuales, según los informes incorporados al proceso, operan bajo una jerarquía común.
Fallo vigente por cinco años
En su resolución, la Cámara Penal concluyó que la organización descrita reúne los elementos establecidos en el artículo 2 del Decreto 11-2025, entre ellos jerarquía, disciplina interna, mecanismos de control de ingreso y pertenencia, estructura territorial e identidad grupal.
La designación tendrá una vigencia inicial de cinco años a partir de su publicación, con posibilidad de prórroga por períodos iguales y sujeta a las revisiones que establece la legislación.