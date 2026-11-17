Noviembre de 2026 ofrece una nueva oportunidad para observar a Neptuno, uno de los planetas más lejanos del Sistema Solar. Durante este mes, el gigante helado permanece visible en el cielo nocturno y puede localizarse con ayuda de binoculares o un telescopio, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables.
Aunque su mayor acercamiento a la Tierra durante este año ocurrió en septiembre, Neptuno continúa siendo un objetivo interesante para los aficionados a la astronomía. Su ubicación y las condiciones de observación de noviembre permiten intentar encontrarlo durante las primeras horas de la noche.
Neptuno alcanzó su oposición el 26 de septiembre de 2026, un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y el planeta. Durante este acontecimiento, Neptuno alcanza su menor distancia respecto a nuestro planeta durante el año y presenta sus mejores condiciones de observación.
Sin embargo, su visibilidad no termina con este evento. De acuerdo con las proyecciones astronómicas, durante noviembre continúa ubicado en la constelación de Piscis y puede observarse después del atardecer. Al 17 de noviembre, se encuentra aproximadamente a 4 mil 380 millones de kilómetros de la Tierra y presenta una magnitud aparente cercana a 7.7, por lo que requiere instrumentos ópticos para distinguirlo.
Más de Neptuno
Para intentar observar Neptuno desde Guatemala, lo primero es buscar un lugar con poca contaminación lumínica, preferiblemente alejado de las luces de la ciudad. Durante noviembre, el planeta aparece en el sector sureste del cielo después del atardecer, cerca de Saturno.
Esta referencia puede ayudar a encontrar la región donde se encuentra, aunque será necesario utilizar un mapa celeste o una aplicación de astronomía para identificar su posición exacta.
Estos son algunos consejos para observarlo:
- Utilizar binoculares: permiten localizarlo bajo condiciones favorables y con un cielo suficientemente oscuro.
- Usar un telescopio: ofrece mejores posibilidades para distinguir su pequeño disco de tonalidad azulada.
- Consultar aplicaciones astronómicas: herramientas como Stellarium permiten identificar su ubicación en tiempo real.
- Evitar la contaminación lumínica: los espacios oscuros facilitan la observación de objetos celestes débiles.
- Es importante recordar que Neptuno no puede observarse a simple vista, incluso cuando se encuentra en su punto más cercano a la Tierra.