Gira Mundial de Kpop Demon Hunters: Fechas y Entradas

Los seguidores de Las guerreras K-pop ya pueden prepararse: Netflix y la productora AEG Presents dieron a conocer el calendario inicial del Golden World Tour, una gira global basada en la exitosa película animada de la plataforma.
El primer show será el 5 de junio de 2027 en Baltimore, Estados Unidos, arrancando una ruta que incluye cerca de 50 ciudades y más de 150 espectáculos hasta 2028.
La propuesta, inspirada en la historia de la película, combinará tecnología de última generación, personajes animados, artistas en vivo, acrobacias y coreografías. Rumi, Mira y Zoey —las integrantes del grupo ficticio HUNTR/X— protagonizarán el show, interactuando directamente con el público gracias a nuevas técnicas escénicas.
Los asistentes no solo podrán cantar y bailar con las canciones de la banda sonora, sino que también tendrán la posibilidad de participar en escenas de la historia, como ayudar al trío a sellar el Honmoon, la barrera mágica que protege a la humanidad de los demonios.
Además de las protagonistas, el espectáculo contará con la presencia de los Saja Boys —rivales del grupo— y del tigre Derpy, que tendrá momentos destacados durante la función.
La puesta en escena estará bajo la dirección creativa de Amy Tinkham, referente en el entretenimiento en vivo, reconocida por trabajos junto a Disney, Cirque du Soleil y Aerosmith.
Hasta ahora queda la duda de si EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami —voces originales de Rumi, Mira y Zoey— participarán en la gira, ya que Netflix no lo confirmó. Según Forbes, la organización valoró distintas alternativas para llevar la experiencia a los escenarios, aunque el anuncio oficial aún no nombra a las artistas.
¿Dónde se presentarán?
El itinerario inicial incluye fechas en Estados Unidos y Canadá, con paradas en Baltimore, Newark, Chicago, Atlanta, Dallas y Los Ángeles.
Para Europa, hay presentaciones programadas en Suiza, Italia, Países Bajos, Austria, Alemania, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Francia e Irlanda, así como en Reino Unido, donde Londres recibirá tres funciones en The O2 Arena los días 22 y 23 de octubre de 2027. La etapa europea arranca el 1 de septiembre en Zúrich, Suiza, y alcanzará 35 ciudades y 61 espectáculos en América del Norte, Europa y Reino Unido durante la primera fase.
Sobre Latinoamérica, Netflix aseguró que la región formará parte del tour, aunque por el momento no se han revelado fechas ni destinos específicos. Los fans latinoamericanos deberán esperar un próximo anuncio.
Las entradas estarán a la venta para el público general a partir del viernes 20 de noviembre de 2026, desde las 10:00 a.m. hora local de cada show. Habrá dos rondas de preventa: la de Mastercard el miércoles 18 y la For the Fans el jueves 19 del mismo mes, ambas desde las 10:00 a.m. Para acceder a esta última modalidad es necesario registrarse en el sitio oficial: kpopdemonhunterstour.com.
También habrá una cantidad limitada de paquetes VIP, que podrían incluir asientos preferenciales, oportunidades de fotos en el escenario, fiestas previas y productos exclusivos.
Este anuncio llega después del rotundo éxito de la película, estrenada el 20 de junio de 2025. La producción acumula más de 670 millones de visualizaciones y la banda sonora supera los 15 mil millones de reproducciones en todo el mundo. El tema "Golden" hizo historia al convertirse en la primera canción de K-pop en ganar un Oscar y un Grammy.