 Alemania gana su primera final y piensa en Países Bajos
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Alemania gana su primera “final” y piensa en Países Bajos

Para la última jornada, los alemanes, que reciben a los neerlandeses, no dependen de su propio resultado; necesitan un tropiezo de Grecia.

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Alemania celebrando gol en Belgrado, Serbia
Alemania celebrando gol en Belgrado, Serbia / FOTO: EFE
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Alemania superó su primera ‘final’ en Belgrado y doblegó a Serbia con la rotundidad y la velocidad de dos goles en cuarto de hora de Srdan Babic en propia puerta y Florian Wirtz para dar un paso adelante en el grupo A2, aún sin la certeza de la clasificación, pero con la convicción de depender de sí mismo (1-3).

Aún necesitará previsiblemente ganar en su casa en la última jornada a Países Bajos, dirigida por Xavi Hernández y con la que empató a uno en la primera cita, pero la victoria es una vía segura a cuartos, incluso puede ser como líder de su grupo dependiendo de que Grecia no gane a Serbia, con todas las dificultades que conlleva tal combinación.

La situación no es ideal, pero es mucho mejor que antes. La goleada encajada por Grecia en Países Bajos (7-0) pone a Alemania a la altura del conjunto heleno, ambos con ocho puntos y a tres del equipo neerlandés. En el caso de un triunfo alemán en la última cita contra Holanda el próximo lunes, la posibilidad de un triple empate cobraría fuerza, con Grecia eliminada, aunque sea capaz de imponerse a Serbia. Si no gana Grecia, Alemania no sólo pasaría a cuartos con un triunfo, sino que lo haría, además, como primera.

Es el filo en el que se mueve Alemania, a contracorriente desde las primeras cuatro jornadas, con apenas cinco puntos de los primeros doce disputados, y ante una final este viernes. O ganaba o había opciones de quedarse fuera de la competencia por el acceso a los cuartos de final de la Liga de Naciones. Un aprieto para Jurgen Klopp, cuyo conjunto está más vivo que nunca en toda esta fase, gracias a su segunda victoria en cinco duelos.

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Acción de juego entre Serbia y Alemania - EFE

El vendaval Xavi acerca a Países Bajos a cuartos

l rodillo implantado por Xavi Hernández en Países Bajos, reflejado en un triplete de Tijani Reijnders y en un doblete de Jurrien Timber acompañados de las tres asistencias de Denzel Dumfries, dejaron en evidencia a Grecia, castigada severamente en Amsterdam (7-0) que puso a la selección 'oranje' al borde de los cuartos de final de la Liga de Naciones.

El preparador español ha encajado como un guante en el proyecto neerlandés. Bajo su dirección ha vuelto la 'Naranja Mecánica' y Países Bajos tiene el billete para cuartos en la mano. Aunque matemáticamente no lo tiene certificado. La posibilidad de un triple empate con el propio conjunto griego, que juega con el colista Serbia en la última jornada, y Alemania, con la que se enfrenta el próximo lunes, deja varias posibilidades abiertas. Pero la diferencia de goles tan alta a su favor le aproxima claramente al objetivo.

Para amarrar el primer puesto necesita al menos el empate contra Alemania, que ganó a Serbia y que no depende de si misma para clasificarse. Las posibilidades germanas pasan por ganar en la última jornada al cuadro de Xavi y confiar en que Grecia, que a pesar de la goleada sufrida en el Johan Cruyff Arena puede avanzar en el torneo, no se imponga en Atenas a la selección serbia, que no ha puntuado en ningún encuentro. Después, a esperar y calcular entre los enfrentamientos directos entre los tres y los goles anotados y encajados.

*Información EFE.

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