Guerreras K-Pop y Saja Boys: Nuevas Fechas en Guatemala

La fiebre del K-Pop continúa conquistando al público guatemalteco: tras agotar las funciones programadas para el 18 de enero, Las Guerreras K-Pop, acompañadas por la boyband Saja Boys, anunciaron un nuevo fin de semana de shows para el domingo 25 de enero de 2026, con funciones a las 11:00 a.m., 3:00 p.m. y 5:00 p.m.
El espectáculo, que combina música en vivo, coreografías de alto nivel y una puesta en escena inspirada en la exitosa película animada KPop Demon Hunters, promete una experiencia inmersiva para fans de todas las edades.
La cita será en el Zoológico La Aurora, en la zona 13 capitalina, y los boletos ya están disponibles a través de Smart Ticket.
Un show donde la ficción cobra vida
Las Guerreras K-Pop presentan un formato "live show" que traslada al escenario el universo visual y narrativo de KPop Demon Hunters, una de las películas animadas musicales más taquilleras de 2025.
El concepto mezcla: música en vivo, coreografías sincronizadas, vestuarios inspirados en la estética K-Pop, efectos visuales e interacciones con el público.
Cada número recrea momentos icónicos del género y retoma la vibra dinámica de la animación original, ofreciendo un espectáculo familiar que celebra el ritmo, la energía y los valores del K-Pop.
¿Quiénes son Las Guerreras K-Pop?
Las Guerreras K-Pop nacen de la película KPop Demon Hunters, una producción de Sony Pictures Animation estrenada en 2025.
La historia sigue a tres idols que, además de triunfar en los escenarios, llevan una vida secreta como cazadoras de demonios encargadas de proteger a sus fans. Con una mezcla de acción, coreografías, comedia y fantasía urbana, la cinta se convirtió en un fenómeno global, lo que dio pie al montaje teatral homenaje que ahora gira por Latinoamérica.
La versión en vivo está integrada por talento profesional mexicano, reconocido por su capacidad vocal, precisión coreográfica y fidelidad a la estética original.
El show adapta los elementos más populares de la película —el colorido, la narrativa pop y el mensaje de amistad y disciplina— para crear una experiencia escénica que conecta con niños, jóvenes y adultos.
¿Quiénes son Saja Boys?
Saja Boys es la boyband ficticia que forma parte del universo narrativo de la misma película y que ahora cobra vida en este espectáculo en vivo.
Su participación incluye: vocales en armonía, coreografías de alta energía, transiciones musicales que mantienen el ritmo del show.
Su presencia complementa la propuesta visual y musical de Las Guerreras K-Pop, aportando dinamismo y ampliando el rango de estilos del espectáculo.
Nuevas fechas y boletos
Ante la alta demanda, se habilitaron nuevas funciones.
Fecha: domingo 25 de enero de 2026
Hora: 11:00 a.m., 3:00 p.m. y 5:00 p.m.
Lugar: Zoológico La Aurora, Zona 13, Ciudad de Guatemala
Precios por localidad (Adultos y niños):
· Silla Diamante: Q225.00 (+ Q45.00 fee)
· Silla VIP: Q175.00 (+ Q35.00 fee)
De venta en la boletería oficial Smart Ticket.
