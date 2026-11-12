Ganadores Latin Grammy 2026: Noche de Estrellas y Éxitos

La 27.ª edición de los Latin Grammy se celebró el jueves 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, donde reconocidas figuras de la industria musical se reunieron para celebrar los mejores trabajos discográficos del año.
La ceremonia, organizada por la Academia Latina de la Grabación, estuvo marcada por presentaciones musicales, emotivos discursos y reconocimientos a artistas que destacaron en distintos géneros.
Durante la premiación se entregaron galardones en 60 categorías, que abarcaron géneros como pop, rock, música urbana, regional mexicana, salsa, música alternativa y otros estilos musicales.
La celebración también incluyó la participación de grandes estrellas internacionales y momentos especiales que recordaron la importancia de la música latina en la industria mundial.
Entre los artistas reconocidos durante la jornada figuraron Rosalía, Karol G, Alejandro Sanz, Laura Pausini, Bobby Pulido y Juanes.
A continuación, la lista de ganadores de los Latin Grammy 2026.
Categorías generales
· Álbum del Año: Lux de Rosalía
· Grabación del Año: Milo J
· Canción del Año: La Perla - Rosalía featuring Yahritza y su esencia
· Mejor Nuevo Artista: Aria Vega.
· Productor del Año: Edgar Barrera.
· Compositor del Año: Sara Schell.
Pop y música electrónica
· Mejor Álbum Pop Contemporáneo: Alejandro Sanz — ¿Y Ahora Qué +?
· Mejor Álbum Pop Tradicional: Laura Pausini — Yo Canto 2.
· Mejor Canción Pop: Rosalía con Yahritza y Su Esencia — La Perla.
· Mejor Interpretación de Música Electrónica: CA7RIEL & Paco Amoroso con Fred again.. — Beto's Horns - Fred Remix.
Música urbana
· Mejor Álbum de Música Urbana: Karol G — Tropicoqueta.
· Mejor Interpretación Urbana: Milo J con Trueno — Gil.
· Mejor Interpretación de Reguetón: Karol G con Feid — Verano Rosa.
· Mejor Canción Urbana: Bizarrap y Daddy Yankee — Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66.
· Mejor Canción de Rap/Hip Hop: J Noa y Trooko — Antisistema.
Rock y música alternativa
· Mejor Álbum de Rock: Fito Páez — Shine.
· Mejor Álbum Pop/Rock: Juanes — Juanesteban.
· Mejor Canción de Rock: The Warning — Ego.
· Mejor Canción Pop/Rock: CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting — Hasta Jesús tuvo un mal día.
· Mejor Álbum de Música Alternativa: Rosalía — LUX (Complete Works).
· Mejor Canción Alternativa: Jorge Drexler — Ante la duda, baila.
Música tropical
· Mejor Álbum de Salsa: Luis Enrique — El alma en clave.
· Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: Fonseca — Antes que el tiempo se vaya.
· Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: Carlos Vives — El último disco Vol. 1.
· Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata: Techy — Chula.
· Mejor Álbum Tropical Tradicional: Gilberto Santa Rosa — Íntimo (En Vivo).
· Mejor Canción Tropical: Luis Enrique y De La Ghetto — Nombre y apellido; Grupo Niche — Realidad-Es.
Música regional mexicana
· Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea: Xavi — Dosis.
· Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: Camila Fernández — La Fernández.
· Mejor Álbum de Música Banda: Edén Muñoz — Piedras a la luna.
· Mejor Álbum de Música Tejana: Bobby Pulido — Bobby Pulido & Friends: Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo).
· Mejor Álbum de Música Norteña: Grupo Frontera — Lo que me falta por llorar.
· Mejor Canción Regional Mexicana: Xavi y Grupo Frontera — No capea.
Cantautor y música tradicional
· Mejor Álbum Cantautor: Jorge Drexler — Taracá.
· Mejor Canción Cantautor: Silvana Estrada — Dime.
· Mejor Álbum Folclórico: Milo J — La vida era más corta.
· Mejor Álbum de Tango: Quinteto Astor Piazzolla — Le Grand Tango.
· Mejor Álbum de Música Flamenca: Yerai Cortés — Popular.
· Mejor Canción de Raíces: Jorge Drexler y Rueda de Candombe — El tambor chico.
Música cristiana
· Mejor Álbum Cristiano en Español: Marcos Witt, Marco Barrientos y Marcos Vidal — Eterno.
· Mejor Álbum Cristiano en Portugués: Eli Soares — Betel (Ao Vivo).
Otras categorías
· Mejor Álbum Instrumental: Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro y Yainer Horta — A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole.
· Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz: Gonzalo Rubalcaba — Gonzalo Plays Pino.
· Mejor Álbum de Música Latina para Niños: Cantoalegre y Marta Gómez — Mil secretos.
· Mejor Álbum de Música Clásica: Gustavo Dudamel y Orquesta Sinfónica Simón Bolívar — Odyssey.
· Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea: Richard Scofano — Adagio de las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra).
· Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa: Urias — CARRANCA.
· Mejor Álbum de Música Urbana en Lengua Portuguesa: Emicida — Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores.
· Mejor Álbum de Samba/Pagode: Leci Brandão — 50 Anos de Carreira.
· Mejor Álbum de Música Popular Brasileña/Música Afro Portuguesa Brasileña: Criolo, Amaro Freitas y Dino d'Santiago — Criolo, Amaro e Dino.
· Mejor Álbum de Música Sertaneja: Lauana Prado — Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe).
· Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa: João Gomes, Mestrinho y Jota.pê — Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo).
· Mejor Canción en Lengua Portuguesa: Johnny Hooker y Ney Matogrosso — Viver e Morrer de Amor na América Latina.
· Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum: Rosalía — LUX (Complete Works).
· Mejor Video Musical Versión Corta: Rosalía — Sauvignon Blanc.
· Mejor Video Musical Versión Larga: CA7RIEL & Paco Amoroso — Free Spirits (The Film).