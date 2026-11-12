 Ami Rodríguez deslumbra en Latin Grammy 2026 con traje amarillo
Farándula

Latin Grammy 2026: Ami Rodríguez sorprende con un traje cubierto de notas amarillas y causa sensación

Ami Rodríguez acaparó las miradas en la alfombra roja de los Latin Grammy 2026 con un traje negro cubierto de decenas de notas amarillas. Su original elección despertó la curiosidad sobre el significado de su vestuario.

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Ami Rodriguez, Foto EFE
Ami Rodriguez / FOTO: Foto EFE
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La alfombra roja de los Latin Grammy 2026 se convirtió en un escenario de creatividad, elegancia y propuestas de moda poco convencionales. Entre los asistentes que llamaron la atención destacó el creador de contenido colombiano Ami Rodríguez, quien sorprendió con un atuendo que rompió con los tradicionales códigos de vestimenta de este tipo de ceremonias.

El influencer apareció luciendo un traje negro cubierto de decenas de notas adhesivas amarillas, una propuesta que rápidamente destacó por su originalidad y por el contraste de colores.

Las imágenes de su llegada fueron compartidas por varios medios internacionaless, que resaltó su particular elección de vestuario durante la alfombra roja de la gala.

La aparición del creador de contenido se produjo en el marco de la 27.ª edición de los Latin Grammy, celebrada el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

Así fue el llamativo traje de Ami Rodríguez

Lejos de elegir un traje convencional, Ami Rodríguez apostó por un diseño que combinaba la formalidad de la sastrería con un elemento inesperado: numerosas notas adhesivas amarillas distribuidas sobre su vestuario.

El atuendo estaba compuesto por un saco negro, pantalón del mismo color, camisa blanca y corbata oscura.

Sin embargo, el detalle más llamativo eran las pequeñas hojas amarillas que cubrían buena parte del saco y del pantalón, creando un efecto visual que recordaba a un tablero lleno de recordatorios y tareas pendientes.

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Ami Rodriguez - Captura de pantalla

Las notas estaban colocadas en diferentes direcciones y formaban una especie de mosaico sobre la tela negra.

Para completar su vestuario, el creador de contenido utilizó zapatos oscuros con detalles de colores en la parte frontal, aportando otro elemento distintivo a su presentación.

La combinación convirtió su aparición en una de las propuestas visualmente más curiosas de la alfombra roja.

¿Qué significaban las notas amarillas de su vestuario?

Uno de los aspectos que más curiosidad puede despertar del atuendo es el significado de las notas adhesivas utilizadas como parte de su diseño.

Este tipo de papeles suele emplearse para escribir recordatorios, organizar actividades y llevar un registro de asuntos pendientes.

Sin embargo, el creador de contenido explicó en sus redes sociales que su finalidad es llenar el traje de firmas de famosos. 

¿Quién es Ami Rodríguez?

Ami Rodríguez es un creador de contenido colombiano que alcanzó popularidad mediante videos publicados en plataformas digitales, especialmente YouTube.

Su trayectoria comenzó con producciones dirigidas principalmente al público juvenil, en las que combinaba humor, situaciones cotidianas, entretenimiento y personajes.

Con el paso de los años, su presencia en internet se amplió y logró consolidar una comunidad de seguidores interesados en sus proyectos audiovisuales.

Su contenido se ha caracterizado por el uso de recursos visuales, situaciones humorísticas y propuestas creativas que buscan conectar con distintas audiencias.

La aparición del colombiano en una ceremonia de reconocimiento musical internacional refleja la presencia que los creadores digitales han adquirido en espacios tradicionalmente asociados con cantantes, compositores y productores.

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