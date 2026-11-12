Daddy Yankee gana el Grammy como Persona del Año 2023

Daddy Yankee protagonizó una de las noches más emotivas de la Semana del Latin Grammy 2026. El reconocido cantante puertorriqueño recibió el homenaje Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, acompañado de alguien que ha sido fundamental en su vida y trayectoria: su madre, Rosa Rodríguez.
La ceremonia se celebró el miércoles 11 de noviembre en el MGM Grand Conference Center de Las Vegas, Nevada, como parte de las actividades previas a la 27.ª edición de los Latin Grammy.
El intérprete de "Gasolina", cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, fue reconocido por sus casi tres décadas de trayectoria, su contribución a la expansión internacional del reguetón y su labor humanitaria.
Sin embargo, más allá del reconocimiento musical, la velada estuvo marcada por momentos familiares, reflexiones personales y un discurso que llamó la atención por la mención de únicamente dos de sus tres hijos.
Daddy Yankee llegó acompañado de su madre a los Latin Grammy
Para recibir uno de los homenajes más importantes de su carrera, Daddy Yankee eligió compartir la alfombra roja con su madre, Rosa Rodríguez.
El artista de 50 años apareció luciendo un elegante traje negro acompañado de gafas oscuras, mientras que su mamá vistió un atuendo negro con detalles de pedrería en el escote y joyas a juego.
Ambos caminaron juntos ante las cámaras y posaron para los fotógrafos que cubrían la celebración.
Durante su encuentro con la prensa, el cantante destacó lo significativo que resultaba recibir este reconocimiento con su madre a su lado.
El puertorriqueño aseguró que se trataba del homenaje más importante de su trayectoria y expresó su felicidad porque la mujer más importante de su vida estuviera acompañándolo.
Por su parte, Rosa Rodríguez manifestó el orgullo que sentía por su hijo y agradeció las muestras de cariño que recibió durante la celebración.
El cantante también reveló que sus hermanos estuvieron presentes en la velada, convirtiendo el homenaje en una ocasión especial para su familia.
Un emotivo discurso sobre su infancia y los obstáculos que enfrentó
Durante su intervención, Daddy Yankee recordó sus orígenes en Puerto Rico y las dificultades que tuvo que superar antes de convertirse en una de las figuras más influyentes de la música urbana.
El cantante relató que creció en los sectores de La Loma y San José, en San Juan, donde descubrió el talento de los jóvenes de su comunidad y también las limitaciones que enfrentaban para alcanzar sus sueños.
Uno de los episodios más impactantes de su discurso estuvo relacionado con un accidente que cambió el rumbo de su vida cuando tenía 17 años.
En aquella época, su mayor aspiración era convertirse en jugador profesional de béisbol. Sin embargo, una bala perdida que recibió durante un tiroteo terminó afectando sus planes deportivos.
El artista explicó que, aunque inicialmente sintió que sus sueños se habían derrumbado, con el paso del tiempo comprendió que aquella experiencia lo había conducido hacia un camino diferente.
Su pasión por la música terminó convirtiéndose en la oportunidad que transformó su vida y lo llevó a alcanzar reconocimiento internacional.
Durante su mensaje también agradeció a Dios y habló sobre la importancia de la fe para superar los momentos difíciles.
El cantante reconoció que los últimos tiempos estuvieron marcados por desafíos personales y aseguró que su espiritualidad fue fundamental para mantenerse firme ante las adversidades.
Daddy Yankee menciona a dos de sus hijos y sorprende por una ausencia
Otro de los momentos que llamó la atención ocurrió cuando el intérprete dedicó unas palabras a sus hijos.
Daddy Yankee es padre de Yamilet, Jeremy y Jessaelys. Sin embargo, durante su discurso de agradecimiento mencionó únicamente a los dos primeros.
El artista expresó su orgullo por los logros profesionales de Yamilet, su hija mayor, quien trabaja en el área de contabilidad de El Cartel Records.
También reconoció el crecimiento profesional de Jeremy, quien ha desarrollado una carrera como productor y ejecutivo musical.
El cantante destacó la satisfacción que siente al observar el desarrollo de sus hijos y tener la oportunidad de compartir proyectos laborales con ellos.
No obstante, el nombre de Jessaelys, su otra hija con Mirredys González, no apareció durante ese segmento del discurso.
La omisión llamó la atención debido a los antecedentes de distanciamiento familiar que se hicieron públicos tras la separación del artista y su exesposa.
Aunque el cantante no explicó por qué no mencionó a Jessaelys, el episodio volvió a poner bajo la mirada pública la relación entre ambos.
¿Qué ocurrió entre Daddy Yankee y su hija Jessaelys?
La relación entre Daddy Yankee y Jessaelys ha atravesado dificultades en medio del proceso de divorcio del cantante con Mirredys González y los conflictos legales que surgieron posteriormente.
En enero de 2025, durante una comparecencia ante los tribunales relacionada con su situación legal, el artista reconoció públicamente que el vínculo con su hija se encontraba afectado.
A pesar de ello, en aquella oportunidad dejó claro que continuaba sintiendo un profundo cariño por ella.
El distanciamiento familiar volvió a generar interés en julio de 2026, cuando Jessaelys se convirtió en madre de una niña llamada Eira del Mar, convirtiendo a Daddy Yankee en abuelo.
Grandes estrellas homenajearon al Big Boss
La celebración organizada por la Academia Latina de la Grabación también reunió a reconocidos artistas de diferentes géneros musicales, quienes interpretaron algunos de los éxitos más importantes de Daddy Yankee.
El espectáculo realizó un recorrido por la evolución del cantante, desde sus inicios en los barrios de San Juan durante la década de 1990 hasta su consolidación como una figura internacional.
Entre las presentaciones destacó la participación de DJ Playero, uno de los pioneros del reguetón y quien realizó las primeras grabaciones del artista.
También participaron Tito El Bambino, Jowell & Randy, Feid y Trueno, quienes formaron parte de una interpretación especial de "Gasolina", uno de los temas más representativos de la carrera del homenajeado.
La celebración incluyó actuaciones de Reik y Luísa Sonza con "Ella me levantó", así como Farruko, Kapo y Rawayana con una versión de "La despedida".
Pablo Alborán y Natalia Jiménez interpretaron "De vuelta pa' la vuelta", mientras que Justin Quiles y Lenny Tavárez participaron con "Lo que pasó, pasó".
El homenaje también reunió a figuras como Tito Nieves, Oscar D'León, Nathy Peluso, Pedro Capó, Elena Rose, Ryan Castro, Paulo Londra y J Balvin.
Uno de los momentos especiales fue la participación de The Sugarhill Gang, agrupación que interpretó "Rapper's Delight", canción que Daddy Yankee ha reconocido como una de sus influencias musicales.
La noche también incluyó un segmento dedicado a la salsa y otros ritmos que contribuyeron a formar la identidad artística del cantante.