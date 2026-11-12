Bobby Pulido se despide de la música y sorprende con Grammy

El cantante estadounidense Bobby Pulido, una de las figuras más reconocidas de la música tejana, vive un momento decisivo en su trayectoria. Después de más de tres décadas dedicadas a los escenarios, el intérprete de "Desvelado" confirmó su retiro de la industria musical durante una emotiva intervención en los Latin Grammy 2026, donde recibió el tercer gramófono dorado de su carrera.
La ceremonia, celebrada el jueves 12 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos, marcó un capítulo especial para el artista de 53 años, quien fue reconocido en la categoría de mejor álbum tejano por su producción "Bobby Pulido & Friends: Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo)".
El reconocimiento llegó apenas unos días después de que Pulido consiguiera una victoria electoral que le permitirá iniciar una nueva etapa como integrante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
De esta manera, el cantante cierra un importante ciclo profesional mientras se prepara para asumir responsabilidades fuera de los escenarios.
Bobby Pulido confirma su retiro durante los Latin Grammy
Uno de los momentos más significativos de la ceremonia ocurrió cuando el artista subió al escenario para recibir su reconocimiento y aprovechó la oportunidad para agradecer a las personas que lo acompañaron durante su carrera.
"Les quiero decir que yo me retiro de la música y me voy lleno de gratitud", expresó Pulido frente a los asistentes.
Durante su discurso, el intérprete también manifestó el orgullo que siente por sus raíces texanas y por haber representado un género musical que ha formado parte de su identidad artística.
"Tengo mucho, mucho orgullo de ser de Texas y ser tejano y de representar esa música", afirmó.
El cantante dedicó parte de sus palabras a reconocer el talento de las nuevas generaciones y aseguró que la música tejana cuenta con artistas capaces de continuar fortaleciendo su presencia en la industria.
Entre los músicos que mencionó estuvieron Jay Pérez y Destiny Navaira, quienes también figuraban entre los nominados de la categoría.
Pulido concluyó su intervención con un mensaje relacionado con la nueva etapa que está por comenzar.
"La música tejana está en muy buenas manos, tenemos muchísimo talento", expresó antes de señalar que ahora corresponde trabajar para utilizar su voz en otro ámbito.
Sus declaraciones confirmaron una decisión que había anunciado anteriormente: dejar su carrera musical para dedicarse a la política a partir de 2026.
El álbum que marcó su despedida
El tercer Latin Grammy de Bobby Pulido llegó gracias al álbum "Bobby Pulido & Friends: Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo)", una producción grabada en el Auditorio Cumbres de Monterrey, Nuevo León, México.
El material fue registrado durante una serie de conciertos realizados en diciembre de 2024 y posteriormente lanzado en 2025.
La producción representa uno de los últimos proyectos importantes del cantante antes de su transición hacia la política.
Con este reconocimiento, Pulido suma tres premios Latin Grammy a su trayectoria y agrega un nuevo logro a una carrera que lo convirtió en uno de los exponentes más conocidos de la música norteña-tejana.
De los escenarios al Congreso de Estados Unidos
El retiro musical del intérprete coincide con un acontecimiento que transformará su vida profesional.
En las elecciones intermedias de Estados Unidos, celebradas el 3 de noviembre de 2026, Bobby Pulido, candidato del Partido Demócrata, derrotó a la congresista republicana Monica De La Cruz en la contienda por el Distrito 15 de Texas.
Su triunfo permitió que los demócratas recuperaran un distrito que había pasado a manos republicanas en 2022.
La victoria también llamó la atención por tratarse de un artista reconocido que decidió trasladar su popularidad musical al ámbito político.
Durante su campaña, el cantante mantuvo una relación cercana con las comunidades del sur de Texas, una región donde su música ha acompañado celebraciones familiares durante décadas.
Tras conocerse su victoria, Pulido agradeció a los votantes y recordó que sus canciones habían formado parte de bodas, quinceañeras y reuniones familiares durante más de 30 años.
También manifestó su compromiso de trabajar para honrar la confianza de quienes respaldaron su candidatura.
El artista y los demás integrantes electos del Congreso estadounidense asumirán sus cargos en enero de 2027.