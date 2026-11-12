 Piloto de bus asesinado en ataque armado en Villa Nueva
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Piloto de bus muere tras ataque armado en Villa Nueva

El hecho de violencia ocurrió en la colonia Los Planes.

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El piloto de un bus murió tras ser atacado a balazos en Villa Nueva., Bomberos Municipales Departamentales
El piloto de un bus murió tras ser atacado a balazos en Villa Nueva. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales
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Un hecho de violencia ocurrido en horas de la tarde de este jueves, 12 de noviembre, cobró la vida del piloto de un bus de transporte colectivo. El hecho se registró en la 5ª calle y 8ª avenida de la colonia Los Planes, zona 5 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.

Los bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a un ataque armado en el mencionado sector, por lo que de inmediato se coordinó el traslado de unidades de emergencia.

Los técnicos en urgencias médicas constataron que el conductor de un bus que cubre la ruta de Villa Nueva hacia la Central de Mayoreo (Cenma) había sido atacado a balazos. Permanecía en el interior del vehículo de los Transportes Cotrauvin y presentaba múltiples heridas.

"Al ser evaluada esta persona, se determinó que lamentablemente ya no contaba con signos vitales, por lo que dese procede a notificar a las autoridades correspondientes", explicó un portavoz de la institución.

Al lugar se presentaron familiares de la víctima, quienes la identificaron como Wilmer Armando González, de 34 años.

Los agentes de la Policía Nacional Civil cerraron el área con el fin de resguardar posibles evidencias, mientras quedaron a la espera de los fiscales del Ministerio Público.

Hasta el momento se desconocen detalles del ataque. Tampoco se han confirmado capturas de los posibles implicados en la agresión contra el trabajador.

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El piloto falleció en el interior de la unidad tras un ataque armado en Villa Nueva. - Bomberos Municipales Departamentales

Ataques al transporte colectivo cobran 60 vidas en el primer semestre del año

Datos de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano dan cuenta que en el primer semestre de este año se reportó la muerte de 60 personas en hechos violentos en vehículos colectivos de pasajeros. Asimismo, se reveló que en los ataques resultaron heridas 44 personas, siendo los usuarios los más afectados, con 22 heridos y 9 muertos.

En los incidentes también fueron asesinados 17 pilotos de mototaxi, 8 de autobuses extraurbanos 6 de taxis colectivos, 3 de taxis no autorizados y 3 supuestos delincuentes. Según los datos, la mayoría de hechos están relacionados con extorsión, asaltos y ajuste de cuentas.

En ese sentido, el defensor del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Edgar Guerra, dijo que se han incrementado los hechos violentos en el servicio público.

Asimismo, el delegado señaló que el reto del gobierno es implementar un servicio colectivo de calidad, seguro y con una tarifa justa, tomando en cuenta que la mayoría de hechos se dan en unidades sin autorización.

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