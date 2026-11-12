Apertura 2026: Mixco derrota a Aurora y estará en fase final

El Aurora F. C. de Saúl Phillip recibió este jueves 12 de noviembre al Deportivo Mixco de Fabricio Benítez por la fecha 20 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, la cual representa la antepenúltima de la fase regular que, por el momento, tiene a los "Chicharroneros" y al "Panza Verde" como los dos primeros invitados a la fase final, la cual para esta edición será de seis clubes, es decir, solo falta conocer a otros cuatro clasificados.
El estadio Cementos Progreso fue el escenario deportivo testigo de este interesante duelo, el cual lució prácticamente vacío dado que hubo muy pocos aficionados locales.
Apertura 2026: Aurora 0-1 Mixco
El árbitro Enrique de la Rosa hacía sonar el gorgorito y el balón rodaba en la zona 6. Los primeros minutos marcaron un ritmo importante en el duelo, con un compromiso de ida y de vuelta, y con algún tipo de opciones de gol.
Pero lo interesante del primer tiempo vino en la recta final. Carlos Flores le cometió una falta a Yonatan Pozuelos al 34 y el técnico de Mixco, Fabricio Benítez, solicitó la tarjeta azul buscando la expulsión del futbolista local, pero tras la revisión en el Football Video Support (FVS), el central mantuvo su decisión y la jugada quedó con una amarilla para Flores en el 37.
Al 44, Yonatan Pozuelos encontró un esférico por la banda de la derecha y se enfiló al arco de Liborio Sánchez, a quien vence con un zapatazo cruzado para el 0-1; un resultado importante y fundamental para la visita en su objetivo de buscar el boleto que da acceso de forma directa a las semifinales.
Mixco gana y estará en la fase final del Apertura 2026
Para arrancar el segundo tiempo, hubo seis cambios; tres por parte de Aurora y tres por Mixco:
Aurora: Paulo André Motta, Luis Aguilar y Andrés Echeverria (salieron); Julio Rodríguez, Víctor Urías y Roger Hernández (entraron), respectivamente.
Mixco: José Paz, Dioshwa López y Melvin Gómez (salieron); Kennedy Rocha, Nicolás Martínez y Lynner García (entraron), respectivamente.
Dichas variantes surtieron efecto mejor en el cuadro de casa, que tomó el esférico y comenzó a conducir los hilos del partido, pero sin mayor riesgo para el arco de Kevin Moscoso.
Los estrategas siguieron meneando a sus elementos, y Aurora era más peligroso en la ofensiva. Poco a poco arrinconó al cuadro visitante, que también cerró bien sus líneas y empezó el juego para no perder la ventaja que había logrado al cierre del primer tiempo.
Aurora pidió un penal al 80 por una supuesta falta de Kevin Moscoso al momento de ir por el esférico, pero el árbitro De la Rosa señaló que no había existido infracción, situación que molestó a los de casa.
Al final, el cuadro de Mixco se llevó los tres puntos del estadio Cementos Progreso, y con 34 unidades escala momentáneamente al segundo lugar del campeonato, pero logra obtener un boleto a la fase final gracias a su diferencia de gol (+6), la cual será difícil de remontar para los clubes como Aurora (-1), Cobán Imperial (-2) y Marquense (-7); todos con 25 puntos.