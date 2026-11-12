 Inglaterra cumple y se jugará el primer puesto contra España
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Inglaterra cumple y se jugará el primer puesto contra España

Por aparte, Italia derrotó a Francia y la desplazó al segundo lugar del grupo A, el cual está al rojo vivo.

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Inglaterra se impuso a Croacia en la UEFA Nations League
Inglaterra se impuso a Croacia en la UEFA Nations League / FOTO: EFE
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Inglaterra cumplió con su papel de favorita ante Croacia (2-1) y el triunfo en el día del homenaje a Harry Kane por su récord de internacionalidades les permite jugarse el domingo el primer puesto de su grupo de la Liga de Naciones contra España.

Los ingleses llegarán a la cita final del grupo a tres puntos de España y con la necesidad de ganar para poder superar a los de Luis de la Fuente. Esa sería la guinda del pastel, ya que el segundo puesto lo tienen asegurado y estarán en los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Lo sellaron en un ambiente festivo en Wembley, el día en el que la federación inglesa homenajeó a Kane por su Balón de Oro y por romper el récord de internacionalidades de Peter Shilton. El delantero del Bayern de Múnich suma ya 126, uno más que el mítico arquero.

España gana a la República Checa

España firmó este jueves en Praga su quinta victoria seguida en la Liga de Naciones al derrotar a la República Checa con un gol de penalti de Álex Baena y otro de Pubill en el tiempo añadido, en un partido en el que tuvo que arremangarse y en el que el protagonista fue el VAR, al detectar una pena máxima y dejar con uno menos a los locales en la segunda parte.

Sin Lamine Yamal y otros pesos pesados, como Rodri o Mikel Oyarzabal, España saldó el trámite ante el colista tras una primera parte en la que dominó con autoridad y una segunda en la que bajaron el nivel y los checos rozaron el empate, pero acabaron con diez por la roja al capitán Krejci, también expulsado en la ida.

El combinado de Luis de la Fuente amplía a 43 su racha histórica de encuentros sin perder y se emplaza con Inglaterra, que ganó a Croacia, para dilucidar el liderato del grupo en la última jornada el próximo domingo, día 15, en el estadio Metropolitano de Madrid.

Italia golpea a Francia

Sin Kilyan Mbappe, ausente por lesión, y sin puntería, Francia encajó su primera derrota en la Liga de Naciones, la primera también con Zinedine Zidane en el banquillo, superado por Italia (3-1) que deja la clasificación para cuartos de final del grupo con todo por decidir para la última jornada y con dos plazas a repartir entre estos dos equipos y Bélgica.

El combinado bleu se diluyó especialmente en la última media hora, donde Italia, que resistió con solvencia y fe durante gran parte del partido, aprovechó sus ocasiones y revolucionó al cuarteto. Excepto Turquía, próximo rival de Francia, el resto cuanta con opciones de avanzar en la competición. Italianos y galos, con diez puntos, son los dos primeros. Bélgica, con nueve tras vencer a Turquía, es tercero. El domingo, en Bruselas, el cuadro belga recibirá al transalpino. Todo en juego.

Francia tenía en su mano la clasificación en esta quinta jornada, en Milan. No perder le llevaba matemáticamente a los cuartos de final y el triunfo, como primera del grupo. Nada ocurrió. Perdió y su objetivo queda en el aire.

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Italia dio la sorpresa la derrotar a Francia y desplazarla al segundo lugar - EFE

*Información EFE. 

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